“Amore mio…”. Paola Turci allo scoperto: per una donna che non è più misteriosa. Il dettaglio: è lei

Il mistero si è articolato nelle ultime ore, precisamente nella mattinata di oggi, quando inaspettatamente sul profilo ufficiale Instagram, Paola Turci ha scritto un dolcissimo messaggio d’amore. La Turci è una delle cantanti più celebri della musica italiana.

È autrice di brani indimenticabili come Io sono, Fatti bella per te, Ma dimmi te e tantissimi altri. Oltre alla carriera da cantante, nel 2017 la Turci ha preso parte anche ad Amici in veste di insegnante di canto, e nel 2019 ha partecipato tra i big a Sanremo. Ora Paola è innamoratissima, e questo è impossibile non notarlo.

“Tanti auguri amore mio!”, questo il messaggio condiviso da Paola Turci questa mattina su proprio profilo ufficiale di Instagram. Anche se non c’è un tag di riferimento, e i più arguti non possono fare a meno di notare che oggi a spegnere 36 candeline sia proprio Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi.

Infatti la storia fra la Pascale e la cantante Paola Turci è stata resa pubblica nell’estate del 2020, quando il settimanale “Chi” aveva pubblicato alcune foto che le vedevano protagoniste di teneri baci a bordo di uno yacht di 25 metri al largo del Cilento. Dopo tutto il gossip frullato fortissimo per l’occasione, Paola Turci era intervenuta direttamente sulla domanda.

“Non ho giudizio degli altri senza rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo – aveva confidato in un’intervista al settimanale “F” – I pettegolezzi li detesto e in questi mesi ho vissuto maschio quello che mi sembra una sorta di accanimento”.