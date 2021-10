“Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile”. Con queste parole Paola Turani annuncia di essere diventata mamma per la prima volta. “Serpellino” è venuto al mondo l’8 ottobre 2021 alle ore 00.52, scrive ancora nel post la modella, influencer e moglie di Ricky Serpella e si dice “già perdutamente innamorata di lui”, di cui finalmente svela il nome. La prima foto di famiglia è di una dolcezza unica: i neo genitori e il piccolo Enea Francesco.

Una gravidanza fortemente voluta, quella di Paola Turani, arrivata a sorpresa dopo un periodo buio e che era sembrato senza fine. Più volte aveva infatti parlato della sua difficoltà a concepire, anche scagliandosi contro coloro che con poca sensibilità giudicano le coppie senza figli. La notizia della dolce attesa l’aveva letteralmente ma piacevolmente sconvolta e, con lei, anche i suoi tanti fan che si sono precipitati a complimentarsi e condividere con lei questa gioia tanto rincorsa.

Paola Turani mamma: la prima foto e il nome di “Serpellino”

Quando Paola Turni ha raccontato per la prima volta di aver provato ad avere un figlio senza riuscire a concepire, era proprio il momento in cui ha scoperto che sarebbe diventata mamma: aveva pubblicato in lacrime su Instagram il video del test di gravidanza risultato positivo e si era lasciata andare ad uno sfogo con le sue follower. La coppia si era rivolta alla Pma, la procreazione medico assistita, perché “concepire per noi era impossibile”. Poco tempo dopo avrebbe scoperto di essere rimasta incinta in maniera naturale.





In realtà la data del parto era stata superata da qualche giorno e Paola Turani era ovviamente impaziente di vedere il suo primo figlio. I follower le scrivevano di continuo e lei si sentiva di doverli tenere aggiornati costantemente, proprio come ha fatto per tutti questi mesi. Così, se durante la notte non postava, già si pensava alla nascita. Anche quando c’è stato il black out social i follower di Paola sono andati in ansia: “Non sarà nato il Serpellino?”.

Il nome del primogenito di Paola Turani è rimasto top secret fino all’ultimo. Fino a quando non è arrivato questo primo bellissimo ritratto di famiglia che, com’era prevedibile, ha scatenato pioggia di auguri per la neo mamma e il nuovo arrivato Enea Francesco. Tra le prime a congratularsi c’è Chiara Ferragni e a ruota sono arrivati messaggi di Clio Make-up, Ludovica Comello, Eleonora Brunacci Di Vaio, anche lei in dolce attesa, e tantissimi altri.