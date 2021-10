“Ciao a tutti! È vero, mi sono fatto attendere un pochino, ma eccomi qui”. Esordisce così la famosa neo mamma sotto al post in cui mostra per la prima volta il figlio appena nato. Diventata mamma da pochissimo (il bimbo è venuto al mondo l’8 ottobre 2021 alle ore 00,52), dopo il primo ritratto di famiglia con cui ha annunciato il lieto evento ha deciso di regalare ai follower la foto in primo piano del suo cucciolo.

“Mi presento: sono Enea, nato con un peso di 3,884 kg lungo 52 cm e devo ammettere, sono sempre parecchio affamato – continua nella didascalia – Credo che non ci sia nessun dubbio come cantava la mia mamma in tempi non sospetti, non penso di aver preso i ‘capelli’ del mio papà, però in compenso, ho delle ciglia lunghe e folte come le sue. Secondo voi a chi somiglio di più con questo faccino: a mamma oppure a papà?Ps. Ovviamente non vedo l’ora di conoscere anche i miei ‘fratelli pelosi'”.

“Sono Enea”: Paola Turani presenta il figlio

Enea Francesco è il figlio della bellissima Paola Turani e di Riccardo Scarpella. Prima che nascesse, quando il nome scelto era ancora top secret, per tutti i fan della influencer era “Scarpellino”. E beh, alla vista di questa foto e a fronte della domanda sulla somiglianza, i follower hanno davvero pochi dubbi: con quegli occhioni chiari è già la sua fotocopia.





“Uguale a te”, “Secondo me è tutto te”, “Identico alla mamma”. Praticamente tutti d’accordo gli amici vip e i fan di Paola Turani, che si trova in ospedale, coccolata dalle attenzioni del marito e soprattutto già innamorata pazza del suo Enea. “Scusate ma questi giorni sono tutta per lui”, spiega infatti tra le Storie di Instagram.

Paola Turani ha condiviso su Instagram tutte le fasi della gravidanza, arrivata a sorpresa dopo un periodo buio e che era sembrato senza fine. Più volte aveva infatti parlato della sua difficoltà a concepire, anche scagliandosi contro coloro che con poca sensibilità giudicano le coppie senza figli. La notizia della dolce attesa l’aveva letteralmente ma piacevolmente sconvolta e, con lei, anche i suoi tanti fan che si erano precipitati a complimentarsi e condividere con lei questa gioia tanto rincorsa.