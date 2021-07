“Ma sei scemo? Sono senza parole”. La vip scarta il regalo in diretta e resta di sasso. È un vero sogno

Dopo essere sopravvissuta all’inferno dell’anoressia per la modella e influencer è iniziato un periodo magico. Solo qualche settimana fa l’annuncio della coppia vip che con con un baby shower ha fatto sapere di aspettare il primo figlio. Sarà un maschietto ed entrambi i ‘quasi-genitori’ hanno preferito tenere il nome del piccolo top secret. “Oggi abbiamo visto per la prima volta i lineamenti del piccolo anche se non era molto collaborativo e aveva deciso di darci le spalle, il furbetto. Ma qualcosina abbiamo notato, tipo che ha già il broncio della mamma”.

Questo invece il primissimo annuncio dell’influencer: “Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene. Che emozione indescrivibile ragazze. Soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!”.

Stiamo parlando di Paola Turani e del marito Riccardo Serpellini che, proprio oggi martedì 6 luglio, festeggiano anche il loro secondo anniversario di matrimonio. Dopo otto anni di fidanzamento i due hanno coronato il loro sogno e ora aspettano con trepidazione il loro primo figlio. Tutto va a gonfie vele. E adesso Riccardo ha deciso di stupire ancor di più l’amore della sua vita. I due si trovano in uno splendido agriturismo di Salò e per Paola c’è una sorpresa incredibile.





Le giornate trascorse in una location meravigliosa, le attenzioni e la gioia di vivere un amore così intenso stanno accompagnando Paola Turani in questo secondo anniversario di matrimonio con Riccardo Serpellini. Ora con un video sul proprio profilo Instagram Paola ha voluto condividere il momento in cui, con grande stupore, ha aperto il pacchetto regalo del marito. Dentro un anello da mille e una notte, da favola, degno di una principessa.

Non a caso l’anello che Riccardo Serpellini ha regalato a Paola Turani ricorda moltissimo quello di Lady D che William ha regalato a Kate Middleton. In oro bianco con un enorme zaffiro blu al centro circondato da diamanti. Paola non riesce a restare calma e piena di stupore esclama: “Ma sei scemo?!?”. E lei commenta il post così: “E io che stamattina mi ero svegliata desiderando un “dondolo per la montagna” e lui mi ha spiazzata così 😱😭 Sono senza parole! @rickyserpella con il pacchettino in mano mi dice: “Ti ho fatto un regalo: per te, per il nostro anniversario e il piccolo Serpellino💙” PIANGO”.