Paola Ferrari, 60 anni e fisico da 30enne. L’ultimo bikini dell’estate è da 10 e lode: “Stratosferica”

Da attrice di fotoromanzi in Grand Hotel a donna del calcio italiano con la Domenica Sportiva, Paola Ferrari è conosciuta da tutti gli appassionati del calcio per essere il volto della storica trasmissione in onda su Rai Uno. Dopo il debutto in televisione come centralinista in Portobello, condotto da Enzo Tortora, dagli inizi degli anni Novanta Paola Ferrari ha iniziato a condurre principali programmi sportivi come La Domenica Sportiva e 90º minuto.

Ma sono diverse le trasmissioni che condotto nel corso degli anni. Paola Ferrari è stata infatti al timone di Tg2 Costume e società, Tg2, Pole Position, I figli di Eupalla, Dribbling Mondiale, Martedì Champions, Un mercoledì da campioni, Notti mondiali, Stadio Europa, UEFA Euro 2016 e nel 2021 gli Europei in cui l’Italia ha trionfato.

Paola Ferrari, foto in bikini a 60 anni

Nel settembre 2014, dopo essere stata sostituita alla conduzione de la Domenica sportiva dalla collega Sabrina Gandolfi, ha fatto scalpore il suo dissenso in merito all’allontanamento dalla trasmissione, entrando in polemica con la nuova conduttrice e con il collega Marco Mazzocchi e recentemente non si è fatta alcun problema a lanciare frecciatine alla collega Diletta Leotta.





“Un consiglio per Diletta Leotta? Lei è ricchissima e famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco. Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda. Lei però non può rappresentare le giornaliste italiane come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…”, aveva sentenziato a Il Giornale.

“Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io ho sempre considerato invece un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. Devo essere più zen”, aveva concluso Paola Ferrari. Tante le critiche alla giornalista, soprattutto da chi l’ha accusata di essere solo gelosa della ‘nuova’ arrivata nel mondo del calcio.

A queste polemiche Paola Ferrari ha ‘risposto’ pubblicato una foto in bikini in cui mostra tutta la sua bellezza. “Niente filtri. Solo mare e sole”, ha scritto la giornalista (60 anni) pubblicando la foto in cui si gode il relax in yacht. “Complimenti fisico mozzafiato. Buona domenica”, “Stratosferica, pazzesca”, “Un fisico da fare invidia alle 20enni”, si legge tra i commenti.