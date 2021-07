Un altro capitolo della vita sentimentale di Paola Caruso si è chiuso. L’ex bonas di “Avanti un altro”, come sapete, non ha avuto molto fortuna con l’amore. Prima ha dovuto crescere praticamente da sola suo figlio avuto da Francesco Caserta. Poi ci sono state una serie di relazioni, tutte finite malamente. E dire che con l’ex Francesco sembrava che il rapporto potesse ricomporsi. I due hanno provato a riavvicinarsi dopo essersi fatti la guerra nei salotti di Barbara d’Urso e sui social, ma alla fine non ci sono riusciti.

Successivamente Paola ha conosciuto Moreno Merlo, ma anche in questo caso la storia si è conclusa. Alla fine è arrivato lui, Dario Socci, professione pugile, conosciuto nell’ambiente come The Italian Trouble, Il Guaio Italiano, categoria pesi welter. Paola Caruso ha detto in un’intervista a NuovoTv che si frequentano da gennaio e che prime volte che si sono visti a Milano non è stato facile relazionarsi per via delle restrizioni del Covid-19.

Paola Caruso ha deciso di ufficializzare la relazione con Dario da Barbara D’Urso. Anche in questo caso, però, le cose non sono andate per il verso giusto. Proprio nella giornata di martedì 20 luglio, Paola Caruso ha spiazzato tutti con un messaggio tramite una storia di Instagram: “Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune”.





Una decisione che ha lasciato tanti fan con l’amaro in bocca. Molti speravano che Paola Caruso avesse ritrovato la serenità insieme al pugile Dario Socci. Ma evidentemente non era così e la storia come annunciato dalla showgirl è finita. D’altra parte era stata lei stessa a far sapere qualche settimana fa che c’erano dei problemi, anche se non voleva parlarne: “È un momento delicato, non me la sento di parlare…”.

Mentre Paola Caruso ha fatto sapere a tutti che la storia con Dario Socci è finita, quest’ultimo non si è ancora espresso sulla vicenda. Va detto che la maggior parte dei post del pugile su Instagram sono dedicati alla sua attività. Spicca soltanto una foto con Paola Caruso che recita: “esprimi un desiderio… 🥂🎂♥️”. Poi più nulla. Insomma per Paola non è ancora arrivato il momento dell’amore. In questo modo, comunque, potrà sicuramente dedicarsi di più a suo figlio. Mentre si rilassa al mare, come fa vedere in altri post.