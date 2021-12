“Volevo togliermi la vita”. La vip italiana choc: una confessione dolorosa, che spiazza

Dichiarazione choc della vip italiana, che per la prima volta in assoluto ha fatto una drammatica confidenza personale. Ha vissuto infatti momenti difficilissimi a causa di una vicenda di cui si è parlato a lungo anche in televisione e ha confessato di aver pensato al suicidio. Ad un certo punto credeva dunque di non avere alternative, se non quella di togliersi la vita. Fortunatamente non ha effettivamente compiuto il gesto estremo e adesso sta pian piano cercando di ritornare definitivamente alla normalità.

La showgirl ha confidato al ‘Corriere della Sera’: “Sono stata manipolata da due persone che conoscevano le mie fragilità. Sono tantissime le persone che finiscono nella mia stessa trappola, oggi il mio impegno è sensibilizzare l’opinione pubblica intorno a questo genere di truffe. Durante l’organizzazione del matrimonio ho più volte provato l’abito da sposa, era quello dei miei sogni, come l’ho sempre immaginato. Ho ancora i regali che compravo ai due bambini, una volta ho organizzato sulla mia terrazza una festa di compleanno per il maschietto, che poi ovviamente con una scusa non mi hanno più portato”.

Poi al giornalista ha aggiunto, confermando quindi di aver pensato al suicidio: “Ho video, messaggi, prove e regali. Cosa ho pensato quando il castello di bugie è crollato? Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico. Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Per me è stata una violenza psicologica terrificante”.





Ad aver dunque pensato di farla finita è stata la showgirl italiana Pamela Prati, che ha ammesso di aver sofferto tantissimo dopo aver scoperto la triste verità dei fatti con la non esistenza del suo presunto fidanzato Mark Caltagirone. In un’intervista a ‘Verissimo’ Pamela Prati aveva poi precisato di non aver mai visto fisicamente l’uomo, che si è scoperto poi non esistere. Una vicenda che ha attirato l’attenzione pubblica per molti mesi e proprio in quel periodo lei stava per fare l’insano gesto.

Pamela Prati si è affermata nel mondo televisivo italiano soprattutto grazie alle trasmissioni ‘La sai l’ultima?’, ‘Scherzi a parte’, ‘Re per una notte’ e il Bagaglino. Lei si è anche destreggiata in veste di cantante, mentre i suoi esordi sono stati come fotomodella e attrice. Cinque anni fa è anche stata protagonista del ‘Grande Fratello Vip’.