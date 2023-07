Pamela Prati, la scoperta suscita l’ironia dei fan. Come ormai tutti sanno, l’ex gieffina ha messo un punto definitivo alla relazione con Marco Bellavia: “Mi ha chiesto scusa, io ho accettato le sue scuse però basta. Nessuna seconda possibilità. L’ha fatta grossa. A parte gli scherzi, Marco è una bravissima persona. Una persona buona, fragile, che purtroppo ha fatto delle cose poco carine. Mi dispiace perché comunque poteva rimanere anche un’amicizia”. Ma oggi sembra che il cuore di Pamela Prati batta per un altro grande amore. Lo avrebbe rivelato lei stessa suscitando la reazione dei fan.

Il nuovo fidanzato di Pamela Prati, arrivano le presentazioni ufficiali. Un sentore già lo avevamo avuto e sarebbe stata l’ex gieffina in persona a fornirlo. Non troppo tempo fa, infatti, Pamela ha reso note alcune immagini di mani, le sue, che si intrecciavano ad altre, di un uomo misterioso. E tutto con il sottofondo musicale di Francesca Michielin: “Tu sai…”, recitava la scritta. Allora si tratta davvero di un nuovo amore?

Il nuovo fidanzato di Pamela Prati, arrivano le presentazioni ufficiali: e non manca l’ironia dei fan

Messaggi di amore e di consapevolezza: Pamela Prati non ha mai smesso di credere il punto da cui ripartire è se stessi. “Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi”, aveva scritto a corredo di un ulteriore post. Insomma, tracce dell’uomo misterioso nessuna, ma è Pamela Prati come sempre a rivelare qualcosa della propria vita personale. Proprio com’è accaduto nelle ultime ore, quando a corredo di uno scatto che la mostra di spalle passeggiare in compagnia di un uomo ha scritto: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”.

Sotto il post di Pamela Prati tantissimi i commenti ironici da parte di molti. Infatti per alcuni è stato impossibile non menzionare il noto caso di Mark Caltagirone: “Questa volta è vero? In carne e ossa?”, ha ironizzato qualcuno. Poi la replica di Pamela puntuale come un orologio svizzero: “Se si mette gli occhiali vede meglio”.

Al fianco di Pamela Prati sembra esserci davvero un nuovo amore, pronto ad accompagnarla e renderla felice. E per i più curiosi non resta che attendere che sia Pamela in persona a rivelare l’identità di quest’uomo, l’unico che al momento sembra essere stato in grado a farle spalancare nuovamente le braccia all’amore.