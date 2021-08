Recentemente si è parlato molto di Pamela Prati per via di una foto ‘di coppia’ pubblicata sui suoi social che ha subito acceso i gossip. La ex stella del Bagaglino ha presentato su Instagram Angelo: “Siamo diventati inseparabili…Lui è Angelo…È la mia gioia e mi regala spensieratezza e bontà”, la didascalia lasciata da Pamela Prati, che avrebbe conosciuto il giovane grazie all’amicizia comune con Michela Quattrociocche.

Ha poi confessato di aver ritrovato la felicità anche grazie a lui, all’anagrafe Angelo Rifino, di professione art director ma nessuna nuova relazione all’orizzonte per la showgirl, che si è poi affrettata a spiegare la natura del loro rapporto. “Prima lui era un mio fan e poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me regalandomi gioia e tanto amore”, ha ammesso Pamela Prati. E ancora: “Oggi sono felice ma lo dico sottovoce”.

Pamela Prati, fisico top a quasi 63 anni: il suo segreto di bellezza

Dunque nessun gossip all’orizzonte: Pamela Prati risulta essere single, anche se in merito all’amore ha confessato che “Avere un compagno mi piacerebbe, ma dovrebbe essere uomo, non maschio, leale e accettare le fragilità”. Una certezza invece è che per lei, che ha quasi 63 anni e tempo fa ha dominato le cronache e i salotti tv con il famoso ‘Mark Caltagirone Gate’, il tempo sembra essersi fermato.





Lo ha dimostrato ancora una volta con una serie di foto in cui è ritratta in versione iper sensuale. Pamela Prati ha posato in total black con crop top e slip sgambati e rivelato il suo fisico al top, con addominali scolpiti, gambe sode e lato b marmoreo. Capelli sempre lunghi e mossi e neppure l’ombra di una ruga sulla pelle. Non solo. Oltre ad aver lasciato tutti senza fiato, Pamela Prati ha rivelato il suo segreto per rimanere “eternamente giovani”.

“La domanda che ricevo in direct un giorno sì e l’altro pure è ‘Ma come fai?’ – ha scritto nella didascalia del post in questione Pamela Prati – Io potrei parlarvi di quanto sia importante allenarsi, mangiare bene e altro, ma quello che ci tengo a dire è come per me l’età è solo un numero, ed è un consiglio che rivolgo a tutte le donne che mi scrivono. Certo uno deve anche fare sacrifici sia chiaro. Compirò 63 anni a novembre ma me ne sento 20”. Quindi è certamente fondamentale condurre uno stile di vita sano ma altrettanto importante è non fare troppo caso all’età per Pamela Prati.