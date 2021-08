Ricordiamo tutti la Pamela Prati del 2019, quando è finita nel bel mezzo di un polverone assurdo per aver annunciato le sue nozze con Mark Caltagirone, quello che è stato poi definito il suo ‘fidanzato fantasma’. Una volta scopertasi la verità, ossia che non esistesse alcun Mark Caltagirone, la showgirl ha scaricato la responsabilità.

Lo scaricabarile è avvenuto sulle sue due ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Pamela Prati sosteneva che lei si fosse innamorata dell’uomo attraverso i social. Adesso dopo un lungo periodo di lontananza dal jet set e dai salotti gossippari, la Prati sgancia una notizia davvero sorprendente. Ma attenti, perché anche stavolta niente è come sembra…

“Siamo diventati inseparabili…Lui è Angelo…E’ la mia gioia e mi regala spensieratezza e bontà…”, ha dichiarato Pamela Prati, che avrebbe conosciuto il giovane grazie all’amicizia comune con Michela Quattrociocche. Pamela Prati ha confessato di aver ritrovato la felicità anche grazie a lui, che corrisponde al nome Angelo Rifino, art director. Ma dato che niente è come sembra, continuate a leggere!





Pamela Prati gli ha dedicato una lunga intervista. Angelo non è altro che un suo giovane amico. E chiunque insinui che i due abbiano una liaison, la showgirl mette in chiaro subito: lei e Angelo Rifino non sono fidanzati, ma la loro è una splendida amicizia che lei non stenta a definire quella tra “anime gemelle”.

“Prima lui era un mio fan e poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me regalandomi gioia e tanto amore”, ha ammesso la showgirl, e ancora: “Oggi sono felice ma lo dico sottovoce”. L’ex stella del bagaglino risulta essere single, e in merito all’amore ha confessato: “Avere un compagno mi piacerebbe, ma dovrebbe essere uomo, non maschio, leale e accettare le fragilità“