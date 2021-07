Pamela Barretta è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne. Si è fatta conoscere per i suoi modi schietti e diretti che, in più occasioni, le sono costate le ramanzine di Tina Cipollari ha avuto due storie nel dating show di Maria De Filippi ma entrambe sono finite male. Ora pare che nella sua vita sia entrato un uomo. A destare il sospetto che Pamela Barretta potrebbe essersi fidanzata sono state alcune dichiarazioni della stessa su Instagram, a seguito di alcuni pensati insulti rivoltegli dai fan. Nel dettaglio Pamela Barretta si è vista criticare il proprio stile di vita con l’insinuazione che lei non lavori ma che si faccia mantenere. A quel punto la donna ha avvertito la necessità di rispondere agli haters, esortandoli a farsi gli affari propri.

Ma non è finita qui perché dopo la sfuriata di Pamela Barretta gli haters sono tornati all’attacco sottolineando che nessun uomo potrebbe mai fare una storia seria con lei. A chi ha fatto apprezzamenti poco lusinghieri sul suo fisico Pamela Barretta ha replicato dicendo di non aver mai detto di essere single. Nella sua vita dunque potrebbe dunque già esserci un uomo, che tuttavia per ora preferisce non presentare ufficialmente.

Nelle ultime ore su Instagram Pamela Barretta ha rivelato un episodio davvero inquietante. Ha voluto raccontare la sua esperienza ai fan anche come monito, spiegando: “Un maniaco mi ha seguita in auto, a Brindisi, in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre”. Non è la prima a raccontare situazioni simili e sicuramente non deve essere semplice sentirsi osservati da qualcuno di cu si ignora l’identità.





Per Pamela Barretta è stato un weekend di spavento: ha confessato di essere stata seguita e pedinata da un uomo proprio al centro di Brindisi in pieno giorno. L’ex dama di Uomini e Donne ha fornito anche una serie di dettagli su quanto accaduto nella speranza di avvertire ed arrivare anche a chi si trova in zona: “Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato già. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa…”.

Dopo aver raccontato la scena e aver fornito i dettagli sull’accaduto, Pamela Barretta ha confessato: “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa”.