Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sposano. I due attori si sono conosciuti sul set di “Cherry Season” e si sono innamorati. Dopo il fidanzamento ecco la proposta di matrimonio di Serkan alla collega durante una vacanza in America nel 2021. Oggi, a distanza di un anno l’attore turco ha ufficializzato la proposta. I due attori seguono il rito turco che prevede che l’uomo faccia la proposta alla presenza dei parenti della futura sposa.

Serkan Cayoglu ha chiesto così la mano a Ozge Gurel alla presenza dei parenti di entrambe le famiglie. L’attore ha portato con sé anche dei cioccolatini e le fedi. Poi ecco il taglio del nastro rosso che unisce le due fedi chiamato kurdela e successivamente Ozge ha preparato un caffè salato al futuro marito. Non è mancato poi il discorso di un parente anziano dell’attrice. Tutto secondo la tradizione turca.





Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sposeranno in Italia

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sposano e a quanto risulta da alcune indiscrezioni il matrimonio potrebbe essere celebrato in Italia questa estate. In questo momento non c’è ancora una data e di conseguenza non è stato ancora scelto il luogo della cerimonia. Sembra sia stato proprio il grande successo della serie “Cherry Season” in Italia a spingere i due attori a scegliere il Bel Paese come cornice del giorno più bello. La serie è stata trasmessa da Mediaset.

Certo Ozge Gurel è famosa anche per la sua partecipazione ad altre serie come “Better Sweet” e “Mr Wrong”. Quel che è sicuro è che in pochissimo tempo il post con la foto dei due fidanzati subito dopo il rito ha ottenuto tantissimi mi piace, quasi un milione.

Con ogni probabilità al matrimonio di Ozge Gurel con Serkan Cayoglu sarà invitato anche Can Yaman. La star turca amatissima in Italia e famoso anche per la sua storia con Diletta Leotta. Addirittura in passato c’èra stato anche chi aveva ipotizzato una “relazione segreta” proprio tra Can e Ozge. Ma si è trattato soltanto di voci. Oggi Ozge sta per coronare il suo sogno d’amore con Serkan Cayoglu e in Italia i numeorsi fan non vedono l’ora di scoprire dove e quando i due lo faranno.

