“Ti amo!”. Dani Osvaldo e la figlia super-vip. Veera Kinnunen è un lontano ricordo: chi è la nuova fidanzata

Lui è un bell’ex calciatore forse più noto per le sue attività lontano dal campo. Lei è la figlia di quello che viene considerato tra i più grandi se non il più grande calciatore di tutti i tempi. Dopo mesi di voci e indiscrezioni finalmente i due sono usciti allo scoperto. Parliamo di Pablo Daniel Osvaldo, che oggi fa il cantante, oltre ad aver partecipato a vari programmi tra cui “Ballando con le Stelle”, e Giannina, figlia di Diego Armando Maradona.

La storia tra i due va avanti da qualche tempo, ma è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore. Pablo Daniel Osvaldo e Giannina si conoscono dal 2015, ma prima erano solo amici. E sì che l’ex calciatore di Roma e Juventus ha avuto diverse storie d’amore piuttosto turbolente e complicate. Da una storia giovanile ha avuto il primo figlio, Gianluca. Poi sono arrivate Vittoria e Maria Helena, nate dalla relazione con l’ex moglie italiana, la designer di gioielli Elena. Infine la storia con Jimena Baron, che l’ha reso papà per la quarta volta con Morrison.

Oggi, però, Dani Osvaldo è felice al fianco della sua Giannina, come conferma il post che ha ufficializzato la loro relazione. Due sole semplici parole, seguite da tre cuoricini: “Te Amo 💙💛💙”. Erano mesi d’altra parte che si parlava di una loro relazione. Ma l’ex calciatore oggi cantante ha confermato soltanto adesso la sua storia con la figlia di Maradona e di Claudia Villafane. Osvaldo e Giannina si sono conosciuti nel 2015, quando l’ex calciatore era tornato a vivere a Buenos Aires, proprio nello stesso quartiere della ragazza.





Dopo tante storie Pablo Daniel Osvaldo ha ceduto al fascino di Giannina lo scorso inverno. E adesso si parla di un legame molto forte, una relazione matura. Non è la prima volta che la figlia del Pibe de Oro si innamora di un calciatore. Per quattro anni, dal 2008 al 2012, Giannina è stata infatti insieme all’attaccante argentino Sergio Aguero. Con lui ha avuto anche un bambino, Benjamin, nato nel 2019.

Come detto ben più movimentata la vita sentimentale di Dani Osvaldo. L’ex calciatore, oltre alle tre donne che l’hanno reso quattro volte padre, ha avuto una storia anche con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Benedetta Mazza. Anche questa sembrava una relazione importante, visto che la ragazza decise di seguire il suo uomo in Argentina, lasciando l’Italia. Ma non è finita, si mormora infatti che Osvaldo abbia avuto una storia anche con Veera Kinnunen, insegnante di Ballando con le Stelle.