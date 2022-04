“Purtroppo mi devo fermare”. Ansia per Ornella Vanoni: “Capisco quello che mi sta succedendo”

Ornella Vanoni, l’annuncio per i fan arriva inaspettato. Una vera e propria icona del panorama musicale italiano, la cantante ha preso una decisione e ha deciso di non perdere tempo nel comunicarla ai suoi affezionatissimi fan. Ben 87 anni per Ornella, soprannominata “La signora della canzone italiana”, vanta la carriera più longeva tra tutte le celebrità del mondo della musica.

Ornella Vanoni e la sua voce, una carriera avviata dal lontano 1956, con la pubblicazione di circa 112 lavori (tra album, EP e raccolte). Questi i numeri che fanno della cantante una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana, con oltre 65 milioni di dischi. L’annuncio per i fan sopraggiunge su Facebook. Queste le parole della “Signora della musica italiana”.





“Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione”, annuncia Ornella Vanoni, per poi aggiungere i dettagli.

“Avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo! Sarò comunque molto felice di ricevere in Aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo. Canterò al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque. Infine il 2 Giugno canterò all’Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla”.

E proprio sugli esordi, Ornella Vanoni ha ricordato nel corso di un’intervista di diversi anni fa su Cinquantamila.corriere.it. : “Sono stata una ragazza inventata. Inventata dagli altri. Di mio avrei voluto fare l’estetista, niente di più. Avevo l’acne e avrei voluto curare la pelle, la mia e quella degli altri. Ero andata a studiare Lingue in Inghilterra, in Svizzera, in Francia e quando tornai a Milano non sapevo che cosa fare. Fu un’amica di mia madre a lanciare l’idea: “Hai una bella voce, perché non fai l’attrice?”. Mi iscrissi alla scuola di recitazione del Piccolo. Il giorno degli esami d’ammissione ero terrorizzata, tanto da sentirmi male”.

“Con la V di Vanoni venni chiamata per ultima, sapevo che nella commissione c’erano grossi nomi, Strehler, Paolo Grassi, Sarah Ferrati. Quando mi hanno chiamata, avevo il cuore a mille. Recitai un pezzo dell’Elettra, ero follemente emozionata, chiedevo scusa a tutti, mi interrompevo […] A un certo punto ho sentito una voce femminile: “Attenzione, qui c’è qualcosa”. Era della Ferrati. Mi presero”.

