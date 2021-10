Ornella Muti ha compiuto 66 anni lo scorso marzo. Di recente è stata ospite di “Ti sento”, il programma di Pierluigi Diaco. L’attrice ha ripercorso la sua carriera, confessando quanto difficile è stato per lei accettare l’atteggiamento dei media nei suoi confronti: “Soffro al pensiero delle cose terribili che hanno scritto su di me”.

Poi ha parlato della sua vita privata: dal al rapporto con la figlia Naike Rivelli definita “fragile” al flirt avuto negli anni Ottanta con Adriano Celentano, di cui però si è saputo solo qualche anno fa. Un argomento che ad Ornella Muti non piace affrontare: “Non mi piace parlarne, non mi sembra rispettoso, per ognuno di noi”. L’episodio si venne a sapere nel 2014 quando il cantante confessò di aver tradito sua moglie Claudia Mori in un momento di crisi, durante le riprese di Innamorato pazzo. A parlare della relazione clandestina tra Celentano e la Muti, fu anche Claudia Mori, moglie di Adriano che in un certo senso si è addossata la colpa di quanto accaduto, affermando che quella del marito fu una reazione al modo in cui lei lo trattava.

Nelle ultime ore Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, ha postato su Instagram due video di sua mamma. L’attrice si è lasciata immortalare in shorts neri e décolletée verdi dai tacchi killer ed è semplicemente meravigliosa. Ornella Muti presenta il prototipo di un paio di scarpe interamente vegane, per un brand russo di moda green. L’attrice sfoggia una maglia sottile, bianca, dallo scollo a V e un paio di shorts neri, cortissimi che indossa senza calze, scoprendo così le gambe toniche e perfette da fare invidia alle 20enni.





In un video l’attrice viene immortalata mentre è seduta sull’erba e scherza col suo amico a quattro zampe, un maiale grigio di notevole stazza. In un altro video è sempre nello stesso giardino e mostra le nuove scarpe verdi con dettagli sul tallone davvero esclusivi e le sue gambe scultoree, posando accanto a un ombrellone aperto. Sempre con lo stesso look mentre è in casa in compagnia di un micro pig rosa a macchie nere, davvero tenero.

Su Instagram i fan della Muti sono in visibilio e i complimenti su Instagram non mancano, anche se deve condividere le attenzioni con il tenero maialino. Comunque c’è chi scrive: “Scarpe bellissime. E stupenda Ornella”. E ancora: “Bella sempre mitica😘”. “Ornella, ma quanto bella è??Nulla da togliere a quella bellissima Kiara ❤️❤️” E c’è chi la confonde con sua figlia Naike.