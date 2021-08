Ornella Muti, che dea. Il bikini a 66 anni suonati stende tutti: “Meglio delle 20enni!”

Ornella Muti, 66 anni e non dimostrarli. Ha fatto la sua comparsa a sorpresa sul profilo social della figlia Naike. I fan non credono ai loro occhi. Ed effettivamente per l’intramontabile attrice italiana, la cascata di cuori e apprezzamenti è inevitabile. La foto è da capogiro.

Il suo debutto cinematografico è avvenuto ben 51 anni fa, ma per Ornella Muti il tempo sembra non passare. Una lista ricca di grandi nomi che hanno creduto in lei, tutti registi dall’occhio sempre sensibile a coglierne il talento, ma anche una bellezza più unica che rara.

Da Mario Monicelli a Dino Risi, da Marco Ferreri a Carlo Verdone, e ancora Ettore Scola, John Landis, Woody Allen, Paolo Virzì e Francesco Nuti, hanno contribuito a fare di Ornella una vera diva. Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, non ha certo da invidiare nulla a nessuno, né per bellezza né per carriera.





Numerosi i premi ottenuti nel tempo, dalla Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro, tre Ciak d’oro e uno speciale del 2018, un Premio Pasinetti, due Nastri d’argento. Ma basterebbe approfondire per scoprire che la lista sarebbe davvero lunga.

E ad oggi, a 66 anni compiuti lo scorso marzo, Ornella Muti non ha alcuna fatica a mostrarsi in bikini in perfetta forma fisica mantenuta tale anche grazie allo yoga. E decide di mostrare tutto questo attraverso il profilo social della figlia Naike, nata nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità.