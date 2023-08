Dopo il divorzio, la nuova vita della vip si è spostata in un camper, dove vive con i suoi 5 figli. Non certo il suo periodo migliore, soprattutto per via di “problemi economici”, come sostengono i beninformati, che dal motel l’hanno costretta a trasferirsi con tutta la sua ‘tribù’ in un parcheggio. La separazione dal marito risale a poche settimane fa quando è apparso un post su Instagram, poi cancellato, che ha chiarito come i loro rapporti proseguiranno con grande rispetto reciproco anche per amore dei loro figli.

“È con grande tristezza e cuore pesante che dopo 18 anni insieme e 5 figli fantastici, abbiamo deciso di prendere strade separate e iniziare un viaggio ognuno per conto nostro”, si leggeva nell’annuncio dato dalla coppia storica che come detto ha avuto 5 figli e in seguito cancellato, come riportato da Page Six. Lui è Dean McDermott, lei la ben più nota Tori Spelling, diventata famosa nel ruolo di Donna Martin a Beverly Hills 90210. Che dopo il divorzio, aveva confessato di essere “felice e in pace con se stessa” a TMZ, nonostante stesse vivendo in un motel con i figli a causa della muffa che le ha infestato casa.

Dopo il divorzio la vip vive in un camper con i figli

Ne aveva parlato anche sui social a maggio scorso, quando Tori Spelling ha scoperto la causa dei continui problemi di salute che colpivano lei e la sua famiglia. Credeva fossero i bambini a portare malattie da scuola, ma in realtà a farli ammalare era la muffa che si era formata in casa. “È difficile sradicare una famiglia numerosa, soprattutto quando tutti si sentono male e sono a letto. Ma ora lasceremo la casa il prima possibile”, aveva scritto.

“Cerchiamo un Airbnb o Vrbo o un hotel finché non riusciamo a capire cosa fare. Siamo solo affittuari, quindi sembra che anche il trasloco sia nel nostro futuro imminente”, scriveva 2 mesi fa. Poi il trasferimento in un camper, dunque la loro nuova casa sorge in un parcheggio nella contea di Ventura, in California, come mostrano le foto pubblicate sul Daily Mail che ritraggono l’attrice mentre sistema sedie, barbecue e giocattoli.

Why is Tori Spelling living out of a camper? Is the price of Fentanyl really so high?https://t.co/KB5LxtZY8n — Gary LM Martin (@T1000Gary) August 2, 2023

Come detto, Tori Spelling starebbe affrontando un periodo difficile: “Il problema della muffa è vera, però è stato difficile per lei trovare un posto dove stare durante questo periodo perché la sua situazione economica non è delle migliori. – ha spiegato una fonte al tabloid Entertainment Tonight – Tori sta facendo del suo meglio per far funzionare le cose e prendersi cura dei suoi figli”.