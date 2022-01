Modella fermata in aeroporto prima della partenza. La notizia ha fatto in poche ore il giro del web spingendo molti a farsi una personale opinione sull’accaduto. Oltre 5 milioni di follower hanno avuto modo di seguire la clamorosa vicenda accaduta poco prima che l’aereo la portasse in Messico, si tratta di Olivia Culpo.

Forse molti di voi non crederanno alle proprie orecchie eppure è tutto realmente accaduto. La notizia riguarda Olivia Culpo, la splendida modella statunitense incoronata Miss Usa in rappresentanza di Rhode Island e Miss Universo. Olivia, secondo la rivista Maxim, rappresenta ormai un nome iconico tra quelli delle donne più sexy al mondo.

Pare che una volta giunta in aeroporto e poco prima di spiccare il volo che l’avrebbe portata in Messico, Olivia sia stata fermata a causa del suo look. Avete capito proprio bene: “Se non si copre non può salire sull’aereo”, queste le parole che le avrebbero rivolto.





Abbigliamento che pare includesse un top sportivo, un leggins corto e un cardigan lungo nero. Secondo gli addetti ai lavori dell’aeroporto pare che la modella non indossasse vestiti consoni per imbarcarsi. Lo sfogo è arrivato dalla sorella.

A parlare della vicenda la sorella Aurora che ha raccontato l’accaduto ai fan su Instagram: “Il suo look è carino e appropriato ma l’hanno chiamata alla scrivania e le hanno detto che se non mette una maglia non può salire sull’aereo”. Con la felpa dal fidanzato Christian McCaffrey, tutto risolto, tranne problemi di temperatura per il gentiluomo.