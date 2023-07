L’estate 2023 si impreziosisce di un’altra notizia meravigliosa nel mondo dei famosi. Un matrimonio vip sarà celebrato a breve, infatti nelle scorse ore l’attrice ha annunciato di aver ricevuto la proposta dal suo partner. Un momento super emozionante per la coppia, che ha successivamente informato del lieto evento anche i tantissimi fan. Lei ha mostrato il fantastico anello regalato dalla sua dolce metà, che ha fatto impazzire di gioia migliaia e migliaia di persone.

Matrimonio vip all’orizzonte dunque per l’attrice e il suo compagno, anche lui famoso. La donna su Instagram ha pubblicato due stories, nelle quali ha fatto vedere il prezioso. In particolare, ha deciso di effettuare una videochiamata con i suoi migliori amici e ha commentato: “Ti amo, il mio migliore amico“. Sembra che la loro storia amorosa sia nata parecchio tempo fa, anche se solo da qualche mese era stata ufficializzata.

Matrimonio vip in arrivo, l’attrice ha ricevuto la proposta

A unirsi in matrimonio è una delle vip più amate, ovvero l’attrice Ashley Benson. Prima di innamorarsi perdutamente di colui che diventerà suo marito a breve, la 33enne aveva instaurato dei legami sentimentali con l’attore Tyler Blackburn, la modella Cara Delevingne, il rapper G-Eazy e la fotografa Sofia Malamute. Quindi, è stata fidanzata sia con persone del suo stesso sesso che con quelle appartenenti al genere maschile. E ora ha scelto chi deve essere l’uomo della sua vita.

Il suo quasi coniuge si chiama Brandon Davis ed è stato legato a Paris Hilton e Mischa Barton. Lui, come ricordato dal sito Fanpage, è il nipote del magante del petrolio Marvin Davis, che non è più in vita. Le prime immagini di coppia tra Ashley e Brandon sono state scattate nel gennaio 2023. Classe 1989 e nativa di Anaheim (Stati Uniti), l’attrice, modella e cantante è famosa per l’interpretazione del personaggio Hanna Marin nella serie tv americana Pretty Little Liars.

Ashley Benson è famosa anche per aver recitato nel film Ragazze nel pallone – Pronte a vincere e nella pellicola Cupido a Natale. Nel 2012 ha anche partecipato al film Spring Breakers – Una vacanza da sballo con colleghi straordinari come James Franco, Rachel Korine, Selena Gomez e Vanessa Hudgens.