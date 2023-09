Una nuova coppia vip italiana è nata ufficialmente. Si tratta di due personaggi noti nella televisione, con lui che è balzato agli onori della cronaca rosa anche per la precedente relazione con una conduttrice tv, con la quale ha poi rotto i rapporti. La donna lo ha mollato, legandosi al cantante Cesare Cremonini, visto che aveva capito di essersi innamorata dell’artista. E anche il suo ex partner ha voltato adesso pagina ed è felicemente fidanzato con una giornalista Mediaset.

A riportare la notizia è stato il settimanale Oggi, ma anche gli stessi diretti protagonisti della vicenda hanno postato delle immagini insieme che non lasciano più alcun dubbio. La nuova coppia vip italiana della tv sta già facendo molto rumore e si aspettano comunque le prime dichiarazioni ufficiali, anche per comprendere quando e come si sono conosciuti la prima volta e come stia procedendo questa relazione amorosa.

Nasce una nuova coppia vip italiana della tv: chi sono i due fidanzati

Vi sveliamo il primo nome della nuova coppia vip italiana della tv, ovvero Francesco Caldarola. Lui è un giornalista, capo autore del programma televisivo di Rai3, Agorà, che è stato precedentemente fidanzato con Giorgia Cardinaletti. Lui ha accettato la fine della love story, è andato avanti e ha incontrato sulla sua strada una nuova giornalista dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. E tra i due l’amore è scoppiato improvvisamente.

Ad essersi fidanzata con Caldarola è la giornalista di Mediaset, Valentina Petrucci, protagonista su Rete 4 e nota anche per essere reporter de Il Mattino. Sul suo profilo Instagram è possibile vedere una serie di immagini che la vedono impegnata al lavoro. Lo scorso luglio era a Palazzo Chigi, poi ha avuto anche un’onorificenza dal Presidente della Repubblica, Mattarella, e si è fatta vedere anche nello studio di Controcorrente prima di mettersi all’opera.

Il settimanale Oggi ha anche aggiunto che Caldarola in passato ha avuto una storia con l’attrice Valentina Lodovini, senza però che sia andata molto a buon fine. Ora la speranza è che tra lui e Valentina Petrucci le cose vadano decisamente meglio.