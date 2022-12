Notizia meravigliosa per Francesco Bagnaia, che si unirà molto presto in matrimonio con la sua compagna. L’annuncio strappalacrime è arrivato proprio a ridosso del Natale, quindi le loro festività sono state caratterizzate da emozioni uniche e indescrivibili. Nessuno poteva aspettarsi tutto questo, compresa la sua partner, sorpresa da una proposta che non potrà mai dimenticare. La risposta è stata ovviamente positiva e i due hanno postato una foto insieme con tanto di anello regalato in bella vista.

Francesco Bagnaia e il suo matrimonio hanno conquistato la scena alla vigilia di Natale, infatti la proposta di nozze è giunta il 24 dicembre. Immediato il post pubblicato sul suo profilo Instagram da lui e dalla futura moglie, che sono apparsi molto felici. Entrambi hanno sfoggiato infatti un sorriso convinto, mentre lei ha posizionato la mano per far notare il prezioso. Tantissimi i commenti scritti dagli utenti, che hanno augurato il meglio alla coppia. Bellissime anche le parole utilizzate per la didascalia.

Francesco Bagnaia, proposta di matrimonio alla sua compagna

Francesco Bagnaia ha commentato così la sua proposta di matrimonio alla sua compagna: “Ieri, oggi, domani… insieme 24/12/2022, ha detto sì. Che anno magico”. Tra coloro che hanno postato un messaggio dedicato ai futuri sposi sono spiccati l’ex calciatore Claudio Marchisio, che ha pubblicato tre emoji di applausi e occhi innamorati, Alessandro Cattelan con tre cuori rossi e il giornalista Guido Meda: “Daaai! Perfetti, belli, bravi, innamorati. Viva. Felice per voi, ma tanto”. E ovviamente sono stati migliaia i like ricevuti.

Come ha ricordato il sito Fanpage, il pilota motociclistico Francesco Bagnaia e la futura moglie Domizia Castagnini hanno iniziato la relazione sentimentale 6 anni fa, ma si conoscono sin da quando erano due bambini. La convivenza è iniziata tre anni fa e la fase del lockdown, causata dalla pandemia da Covid, ha migliorato ancora di più il loro rapporto. Fino a giungere alla vigilia di Natale, quando il campione del mondo della MotoGP ha voluto farsi e fare anche a lei un regalo natalizio da sogno.

Francesco Bagnaia, classe 1997, è nato a Torino ma è cresciuto nel paese di Chivasso. Nel 2018 ha ottenuto la laurea di campione del mondo della classe Moto2, mentre pochi mesi fa ha trionfato in MotoGP con la Ducati. L’ultimo italiano ad aver vinto era stato Valentino Rossi 13 anni prima.