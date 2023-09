Grandissimo entusiasmo e gioia per la vip italiana, che ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua adorata fidanzata, che ora potrà diventare sua moglie. Le immagini sono state pubblicate sui social network e in tanti l’avranno contattata in privato per congratularsi con loro. Insieme alla giovane c’erano anche tante sue amiche famose, che non potevano non essere al suo fianco in uno dei momenti privati più toccanti della sua vita.

La località scelta dalla vip italiana per la proposta di matrimonio è stata inoltre meravigliosa. Lei ha organizzato la sorpresa alla sua partner nel corso della serata, quando si sono recate all’Amare Holi Beach di Passoscuro, in provincia di Roma, dunque in spiaggia e con sfondo il meraviglioso mare capitolino. Pianti di gioia e emozioni fortissime per lei e la sua dolce metà, che ora dovranno solo comunicare a tutti la data delle nozze.

Leggi anche: “Si è sposata!”. Matrimonio da favola per la figlia vip, l’emozione del papà fa sciogliere tutti





La vip italiana ha fatto la proposta di matrimonio in spiaggia alla sua fidanzata

Ovviamente la sua futura moglie non si aspettava di dover vivere simili emozioni, invece la vip italiana le ha regalato un vero e proprio sogno. La proposta di matrimonio è stata fatta dalla calciatrice Annamaria Serturini, che ha avuto al suo fianco il sostegno totale delle compagne Manuela Giugliano, Valentina Giacinti ed Elisa Bartoli. Un avvenimento che ha lasciato tutte a bocca aperta e l’entusiasmo è stato davvero contagioso.

La quasi moglie di Annamaria Serturini si chiama invece Giulia Rossi. La famosa è una centrocampista che milita nella squadra di calcio femminile della Roma. 25 anni, originaria di Alzano Lombardo (Bergamo), è anche un’atleta della nazionale italiana. Per quanto riguarda la sua crescita professionale, ha iniziato nelle giovanili del Brescia e del Pink Sport Time. Dal 2014 al 2017 ha giocato poi col Brescia, nel 2017-2018 è stata al Pink Sport Time e dal 2018 è invece nel team giallorosso.

Con l’Italia femminile ha totalizzato finora 19 presenze e 1 gol. Nel suo palmares ci sono due bronzi, vinti nei Mondiali di calcio femminile Under-17 di Costa Rica 2014 e agli Europei dello stesso anno in Inghilterra. Nel 2022-2023 ha conquistato Supercoppa italiana e scudetto con la Roma.