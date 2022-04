“Marito e moglie”. Nozze super lusso per la coppia vip: 300 invitati e un costo di oltre 3 milioni di euro

“Marito e moglie”, finalmente arrivano le nozze. Tutti lo hanno definito “Il matrimonio dell’anno”, ma per riprendere le parole di un articolo sul Time, la loro unione sarebbe come “la fusione transatlantica di due mega dinastie”. La coppia Vip finalmente fa il grande passo e pronuncia il fatidico ‘si’. Lei, bellissima e figlia di uno degli uomini più ricchi d’America, 27 anni, lui modello ma aspirante fotografo con il sogno di diventare anche chef, 23 anni. Ecco di chi stiamo parlando.

I festeggiamenti si sono tenuti in Florida, nella mega villa di Palm Beach, caratterizzata da 27 camere da letto e un parco dal valore di 76 milioni di sterline con un panorama mozzafiato tra Oceano Atlantico e Isole Bahamas. Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono giunti alla promessa di amore eterno.





Come molti sapranno lo sposo ha 23 anni ed è il primogenito dell’ex calciatore David Beckham e dell’ex Posh delle Spice Girls Victoria Adams. La sposa, Nicola Pelz, ha 27 anni, ed è figlia di Nelson Peltz e della modella Claudia Hefner, professione attrice ma anche neo-regista. Insieme dal 2019 Brooklyn e Nicola sono convolati a nozze, slittate per ben due volte a causa della pandemia.

Secondo quanto appreso dalla stampa britannica, per le nozze i due non hanno badato a spese: circa 3 milioni di sterline per il lieto evento da divi. Celebrato secondo il rito ebraico al cospetto di numerosissimi ospiti, o meglio vere e proprie icone del mondo dello spettacolo, della musica e della moda.

Tra le celebrità presenti, circa 300, Elton John e famiglia, Liz Hurley ed Eva Longoria, Mark Wahlberg e Stanley Tucci. Tutti i dettagli delle nozze su Vogue, che ha ottenuto l’esclusiva sulla cerimonia. Alcune foto pubblicate sul profilo Instagram della sposa parlano da sole.

