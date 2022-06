Matrimonio vip da sogno! Insieme fin da ragazzini e ora il fatidico sì. La sposa come una principessa

Nozze super lusso per la splendida coppia. Il giorno del fatidico ‘si’ è arrivato e i fan non possono che gioire alla sola vista delle immagini condivise sui social. Un passo importante per Giovanni Di Lorenzo, il terzino del Napoli e della nazionale italiana, e Clarissa Franchi.

Giovanni Di Lorenzo e Clarissa Franchii sposi, un matrimonio da sogno. Tutto in stile principesco e curato in ogni minimo dettaglio per il lieto evento. Un amore che la coppia di neosposini ha tentato di preservare fin da subito e persino nel giorno delle nozze. Infatti hanno deciso di non rendere social l’evento, una scelta non fatta dagli invitati che hanno dunque condiviso con i fan i momenti più belli della giornata.





Le nozze di Giovanni Di Lorenzo e Clarissa Franchi: un sogno

Insieme fin dalla tenera età eppure tanti anni di attesa prima di proferire il fatidico ‘si’. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Segromigno in Monte, in provincia di Lucca, nella terra natale di Giovanni Di Lorenzo, al cospetto di parenti e amici più cari.

Un matrimonio pensato in vero stile principesco con tanto di auto d’epoca total white su cui la coppia ha fatto il suo ingresso sotto gli occhi degli invitati a Villa Mansi, la splendida location sulle colline lucchesi decorata con cascate di fiori bianchi e viola, micro lucine a led e maxi candelabri.

Giovanni Di Lorenzo e Clarissa Franchi sposi, finalmente. Ed è stato splendido per molti ammirare anche gli abiti. Per lo sposo un classico smoking blu notte con il bavero nero, abbinato a camicia bianca e papillon total black. La sposa, invece, una vera e propria reginetta con addosso un lungo abito di tulle, dalla gonna pomposa a cui non poteva mancare lo strascico e il corpino a maniche lunghe e veli. Un effetto delicato anche sulla scollatura generosa.

