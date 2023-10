Grosse novità in vista per la famosa modella e showgirl sudamericana. Lei, originaria del Paraguay, è molto conosciuta soprattutto in Francia e in Italia. Ha iniziato la carriera come modella nel ’99, poi ha preso parte alla serie tv “Lux” e al film “Catastrofe imminente”. Ha partecipato a diversi programmi come “Stranamore” e “Scorie” per poi essere protagonista nella settima edizione de “L’Isola dei Famosi“. È stata opinionista a Quelli che il calcio, Le amiche del sabato, Domenica Cinque, Verissimo e Domenica Live.

Altrettanto movimentata la sua vita sentimentale. La showgirl ha avuto una relazione con Stefano Riccucci, terminata a due mesi dalle nozze. Poi ci sono state le storie col calciatore Fabio Quagliarella, l’imprenditore Gianluca Vacchi, lo chef Simone Rugiati e il cantante Eros Ramazzotti. Ha sposato l’imprenditore francese Arnaud Mimran da cui ha avuto tre figli, l’ultima dei quali è però deceduta pochi mesi dopo la nascita. Un lutto che ha portato la protagonista della nostra storia sull’orlo del suicidio. Oggi, però, lei è tornata a sorridere.

Claudia Galanti e con il fidanzato ai Tropici: gli scatti rubati

Stiamo parlando della modella, attrice e showgirl Claudia Galanti che proprio recentemente, a giugno, è stata pizzicata dal magazine Chi mentre passeggiava a Milano con un uomo. Sempre con lui è stata beccata mentre si baciava appassionatamente all’interno di una Ferrari Daytona. Lui è Leonardo, un avvocato milanese. Ebbene sembra proprio che la relazione prosegua nel migliore dei modi.

Per Claudia Galanti sembra essere ritornato finalmente il sereno. È stata la stessa modella a condividere sul suo profilo Instagram gli scatti di alcuni momenti in cui compare con il nuovo compagno. I due si trovano al mare, in un non meglio precisato posto dei Tropici. Sembra esserci grande sintonia, infatti lei è avvinghiata a lui in mezzo al mare e i due si baciano con grande passione.

Claudia ha postato nelle sue Instagram story diverse foto nelle quali non si vedono i suoi figli. Con ogni probabilità la vip ha scelto di ritagliarsi un po’ di tempo solo per lei e il suo nuovo fidanzato. Un periodo finalmente di relax dopo la grave perdita della figlia nel 2014 e un periodo di depressione e quindi di eclissi anche su social e gossip. Ora per Claudia sembra davvero iniziata una nuova fase: era ora.

