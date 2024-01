Chanel Totti e Cristian Babalus, aria di crisi. Si è molto parlato della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti e del suo fidanzato. I due fanno coppia da circa 8 mesi e fin da subito il gossip si è scatenato. Pare infatti che il 20enne abbia tradito la sua ex Martina De Vivo, dalla quale ha avuto la figlia Kilie, proprio con Chanel. Almeno questo è ciò che sostiene la sua ex compagna.

In ogni caso Chanel e Cristian sono spesso sulla bocca di hater e non solo. Entrambi sono molto seguiti sui social e condividendo i loro momenti di vita si espongono al giudizio di tutti. L’ultima foto scattata insieme nel deserto del Sinai, ad esempio, ha scatenato i follower: “Fantastica ! Mezza nuda in un paese arabo.. ma quanto meno il rispetto della cultura altrui nel paese altrui..ma la mela non può cadere lontana dall’albero”. Ora, però, si parla di crisi tra i due.

Cristian Babalus da solo a Dubai, spunta il retroscena

Nelle ultime ore si parla di crisi tra Chanel Totti e Cristian Babalus. Perché? Cosa è successo? In questi mesi non c’è mai stato nulla che facesse pensare a un momento difficile tra i due che, anzi, sono apparsi molto affiatati. E infatti li abbiamo visti spesso insieme, come numerosi post confermano.

Recentemente, tuttavia, Cristian è volato a Dubai per una vacanza. Senza Chanel. La figlia di Ilary e Totti è rimasta infatti a Roma. Nella sua ultima story condivide uno scatto della palestra in cui si allena e scrive “Daily routine“. Insomma i due sono lontani. E qualcuno sospetta che dietro ci sia una crisi in corso.

Al momento non ci sono altri elementi per ipotizzare una rottura tra i due. Ma certo che dopo tanti momenti passati insieme – e spesso in giro per il mondo – la vacanza a Dubai di Cristian da solo alimenta qualche sospetto. I follower si chiedono se sia tutto ok con Chanel. Loro per ora non commentano. Sarà crisi o no?

