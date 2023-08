Super sexy in topless, il ritorno della più seguita di sempre. Non le occorre fare altro che pubblicare una sola foto per fare parlare di sè. L’ex Miss BumBum è oggi un’esperta in fitness e non solo. Alle spalle, anche un matrimonio naufragato quindi il divorzio da 18 anni. Oggi la “divoratrice di uomini” vanta una bellezza senza pari all’età di 54 anni e di certo non rivela alcuna timidezza nel mostrarsi ai fan come mamma l’ha fatta. Ultimo dettaglio prima di rivelarvi di chi si tratta? La sua bellezza è il risultato di una dieta equilibrata e tanto allenamento fisico. Ed è anche nonna!

Andrea Sunshine in topless. Ben 54 anni e uno sguardo che parla da solo senza troppe parole. Andrea, appassionata di fitness, è oggi una delle influencer più seguite di sempre. E proprio di recente, nel corso di un’intervista rilasciata per Dailt Star, Andrea stessa avrebbe rivelato di essere molto “passionale” e di aver avuto più di 720 partner dopo aver divorziato dal marito, ovvero negli ultimi 18 anni. La sua ultima foto ha fatto strage di cuori.

Leggi anche: “Ridicola, hai quasi 50 anni”. Bufera sulla vip italiana, scatti hot in bikini e montano le polemiche





Andrea Sunshine in topless. La replica al duro attacco degli hater: “Sono orgogliosa…”

“Sono orgogliosa del mio seno perfetto. Ne sono orgogliosa perché le mie te*** non sono cadenti e sono naturali al 100%”, così Andrea Sunshine parla ai suoi fan mostrandosi in topless. Uno scatto che non poteva che diventare virale. E non sorprende dunque se la 54enne ha ammesso di essere diventata nel tempo anche il sogno proibito persino dei 20enni da cui riceve 50 messaggi al giorno circa: “Non posso essere ipocrita, ricevere attenzioni dai giovani mi rende orgogliosa della mia forma e alimenta di gran lunga il mio ego. Tutto questo mi fa stare bene e mi incoraggia a fare sempre di più”.

Ma se pensate che la foto di Andrea in topless abbia ottenuto solo apprezzamenti, vi sbagliate di grosso. Inevitabile per gli hater non cogliere la palla al balzo ed ecco fatto apparire tra i commenti anche osservazioni alquanto taglienti. Per tale motivo la bodybuilder ha sottolineato di essere fiera della propria forma fisica e la foto stessa, pubblicata con disinvoltura, è stata la risposta più idonea che Andrea potesse dare a chi continua a metterla in discussione.

D’altronde la forma fisica è anche il risultato di molti sacrifici che Andrea sembra fare senza fatica. La donna infatti si allena sei giorni a settimana per tre ore, dettaglio che lei stessa ha sottolineato durante uno dei suoi training giornaliero.”Gli unici giorni in cui non mi alleno è quando mi faccio male negli allenamenti e il mio fisico deve recuperare” ha confessato la donna al Mirror. Andrea ha anche fatto sapere di essere in grado di alzare 90kg in squat e 150kg con le braccia. Insomma, il record non solo in bellezza.