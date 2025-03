La dolce attesa di Alessandra Amoroso non è più solo una voce di corridoio: è stata proprio la cantante salentina a confermare la notizia con un emozionante post su Instagram. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino”, ha scritto la futura mamma, rivelando anche il nome scelto per la bambina: Penelope.

L’indiscrezione sulla gravidanza era già trapelata qualche giorno prima grazie a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che aveva parlato della dolce attesa di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore. “Spero che questa notizia sia confermata: Alessandra non è solo una cantante strepitosa, ma anche una persona molto molto perbene e sarà una mamma meravigliosa”, aveva dichiarato Alessi, aggiungendo qualche dettaglio sulla storia d’amore tra i due. Valerio Pastore, tecnico del suono di talento, è legato ad Alessandra dal 2021 ed ha otto anni meno di lei.

Alessandra Amoroso annuncia la dolce attesa: sesso e nome

Il 2024 si preannuncia come un anno indimenticabile per l’artista, che dopo il successo riscosso con la partecipazione al Festival di Sanremo e la hit Mezzo Rotto con BigMama, si prepara a vivere un’esperienza completamente nuova e travolgente: la maternita. Penelope Pastore dovrebbe nascere a settembre, un evento che cambierà per sempre la vita della cantante.

La volontà di diventare madre non è certo una novità per Alessandra. Già nel 2018, durante la presentazione del suo album 10, aveva rivelato il suo desiderio di avere un figlio. “Un bimbo? Perché no. Io lo spero e lo voglio”, aveva dichiarato all’epoca. Ora quel sogno sta per diventare realtà, e i suoi fan non potrebbero essere più felici per lei.

Mentre il conto alla rovescia per l’arrivo di Penelope continua, Alessandra Amoroso si gode questo momento magico, circondata dall’affetto del suo compagno e di chi le vuole bene. Non resta che attendere settembre per dare il benvenuto alla piccola Penny.