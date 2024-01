Il matrimonio a 70 anni, davanti a tutto il paese. L’attore e la sua Simonetta, oggi moglie, mostra la fede che brilla al dito a La volta buona e sempre nel corso dell’intervista, dove sono state mostrate le immagini delle nozze, la coppia regala la bomboniera alla padrona di casa. Caterina Balivo ha aperto la scatola e scoperto che è un profumatore d’ambiente con una rosa nera. Non solo, gli ospiti hanno pensato anche a suo marito: un cappello realizzato dalla sposa per Guido Maria Brera.

Una festa lunga una giornata intera, dalle 11 del mattino alle 19 e come anticipavamo al loro matrimonio ha partecipato tutto il paese. E dire che quando si sono visti la prima volta lei lo trovava antipatico. Insieme da 10 anni, raccontano che si erano conosciuti tempo prima ma poi si erano persi di vista, in quel periodo erano entrambi impegnati. Poi si sono rincontrati e in quell’occasione è scattato colpo di fulmine. Così è iniziato l’amore tra Maurizio Mattioli e la sua Simonetta.

L’attore sposo a 70 anni: il matrimonio a La volta buona

C’erano anche le telecamere de La volta buona a Gorga, paese con poco più di 600 abitanti, tutti pronti ad applaudire e festeggiare Maurizio Mattioli. L’attore si è commosso nel vedere tutti lì, se lo aspettava ma l’emozione è stata forte. C’erano anche tanti vip al matrimonio, le persone che hanno fatto parte della vita dell’artista come Martufello e Pingitore.

Le nozze sono state organizzate in soli 10 giorni. Simonetta ha raccontato a Caterina Balivo che hanno scelto di sposarsi quando hanno avuto paura di perdersi. È accaduto dopo un controllo, quando il medico l’ha guardata e le ha detto che Maurizio doveva operarsi, che c’era qualcosa che non andava.

Quindi è stata lei a fare la proposta e l’attore non ha avuto dubbi: era il momento di dire quel sì per sempre. Dopo l’operazione, che per fortuna è andata bene, il fatidico Sì a Gorga, paese dove lui è cresciuto con i nonni e dove ora ha deciso di vivere con la compagna e oggi moglie. Hanno fatto tutto in fretta ma ne è valsa la pena. Auguri.