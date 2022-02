Noemi Letizia torna a parlare in un’intervista rilasciata a Report in onda lunedì sera su Rai3, del caso che l’ha vista protagonista nell’aprile 2009 quando festeggiò i suoi 18 anni e al compleanno, a Casoria, in provincia di Napoli, si presentò Silvio Berlusconi, in quel periodo presidente del Consiglio.

“Non me lo aspettavo, mi è sembrato strano ma siccome partecipavo a sfilate e giravano dei miei book fotografici… Quindi pensavo che lui mi avesse notato così”, ha racconta ai microfoni della trasmissione in onda su Rai Tre.

Noemi Letizia oggi, come è diventata la ‘Papi girl’ di Silvio Berlusconi

Il caso finì sotto i riflettori, soprattutto per una presunta frequentazione tra il premier e la giovane napoletana. A distanza di anni, Noemi Letizia è tornata in televisione per raccontare alcuni particolari di quella vicenda: “Per lui provo tenerezza, non rancore. Ci sono persone che non guardano in faccia a niente e lui probabilmente è tra quelle”.





“Mi hanno violentata psicologicamente chiamandomi ‘prostituta’. Io, tramite un percorso psicologico – dice la giovane -, sono riuscita a scegliere la strada più lunga, ma avrei potuto anche scegliere l’altra strada, come tanta gente fa, no? (…) Togliermi la vita, ci ho pensato tante volte”, ha raccontato ancora Noemi Letizia.

Oggi la ‘Papi girl’ è totalmente trasformata. Nell’intervista rilasciata a Report è apparsa completamente diversa da quella giovane che tutti avevamo conosciuto nel 2009. Capelli neri e lineamenti cambiati dai ritocchi, Noemi Letizia ha sempre rispedito al mittente le accuse di aver esagerato con la chirurgia estetica ma la differenza è decisamente davanti agli occhi di tutti.