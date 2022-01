La cantante festeggia i suoi meravigliosi 40 anni. E il messaggio sul profilo Instagram non solo travolge i fan di pura emozione ma mostra anche una foto tenerissima della festeggiata. Direttamente dall’album dei ricordi, la foto da bambina fa il boom di like e di cuori. Ed effettivamente basta solo guardare quella bimba negli occhi per rivedere la donna che è diventata oggi.

Stiamo parlando proprio di Noemi, la splendida cantante che sta continuando a scalare la vetta delle classifiche musicali che tra non molto farà ritorno sul palcoscenico ambito da ogni musicista, ovvero quello di Sanremo 2022. Ma in attesa del grande debutto, ecco la foto da bambina che ha fatto il pieno di like a corredo di una lettera che Noemi ha rivolto a se stessa.

Cara Veronica, vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto, vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza. Non ti dirò bugie, non sarà semplice”, con queste parole Noemi inizia la sua lettera. Nella foto la bambina con occhi grandi e azzurri e i capelli ramati, dolcissima che ha rapito il cuore dei fan.





“Scoprirai che chi ti umiliava e chi ti derideva alla fine non aveva ragione, semplicemente non ti capiva. Sarai forte, resisterai ed inseguirai i tuoi sogni contro tutto e tutti. Fallirai ma ti rialzerai; perderai il tuo corpo e la tua anima ma le ritroverai anni dopo più forti di prima. Ma una cosa spero che non cambi mai: i tuoi occhi, lo sguardo pieno di sogni con cui guardi il mondo”.

Poi spazio ai ringraziamenti rivolti a chi ha sempre creduto in lei: “Grazie perché sei sempre dentro di me e mi indichi la strada. Sarà un bel viaggio e vedrai che alla fine riuscirai anche a dare un Senso a Questa Storia. Buon compleanno, piccolina, buon compleanno a me”.