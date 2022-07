“Come ho fatto a dimagrire”. Noemi bellissima, ora svela tutto: non è la classica dieta

Noemi svela come ha fatto a dimagrire. Tempo di mare, sole, spiaggia e, naturalmente, prova costume. È così che in questo periodo uomini e soprattutto donne scoprono che forse era meglio non esagerare a tavola. E spuntano fuori i metodi più improbabili, a volte persino pericolosi, con diete improvvisate o altro per poter recuperare nel più breve tempo possibile la migliore forma. Al netto dei tanti messaggi sulla “body-positivity” che invitano ad accettare il proprio corpo e pure qualche chilo di troppo.

In questi giorni è stata la popolare cantante Noemi a mostrarsi in gran forma. Già l’anno scorso al Festival di Sanremo la 40enne romana era apparsa trasformata rispetto a qualche tempo prima. All’epoca a parlare su la sua dietista che spiegò il percorso fatto dalla cantante. Adesso è lei stessa a parlare al settimanale Oggi e a spiegare come ha fatto non a dimagrire, ma “a tornare magra, come ero stata sempre”.





Noemi oggi è un’altra, ecco come ha fatto

Noemi ha spiegato che alla base di tutto c’è un fattore psicologico. “Non sono dimagrita, sono tornata magra, come ero stata sempre. Nel mezzo ero ingrassata a causa di uno stress che non sapevo gestire. Noi musicisti facciamo un lavoro bellissimo, ma è un ambiente in cui ogni singolo è un’ordalia, o vivi o muori. E io con quei chili volevo mettere un’armatura tra me e la possibilità di fallire”.

In questo periodo Noemi è impegnata con il suo tour estivo e da poco è uscito il suo nuovo singolo Hula Hop. Si tratta della seconda collaborazione con Carl Brave dopo il successo ottenuto con Makumba. Nell’intervista la cantante ha spiegato che la sua non è stata una dieta come le altre: “Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita. È stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato”.

Noemi, che in questi giorni ha esultato per l’acquisto da parte della Roma di Dybala (“Se vinciamo esco tutto”), sul suo dimagrimento record ha poi aggiunto: “Ma ‘sta roba non si fa da soli. Io ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia. Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro. Ma in questo Paese la salute mentale è un tabù. Perché mai se mi rompo una gamba vado dall’ortopedico e se ho un problema nella testa devo vergognarmi di farmi aiutare ad aggiustarlo? Farsi aiutare è un atto di consapevolezza”.

Noemi insultata dopo Sanremo 2022: l’attacco dalla Casa del GF Vip