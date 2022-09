“Ricoverata in ospedale”. Noemi Bocchi, la notizia sulla nuova fiamma di Totti. Cosa si è saputo

Noemi Bocchi ricoverata. A riportare la notizia sulla nuova fidanzata di Francesco Totti è il sito Nanopress.it. La florist romana è finita al centro delle cronache agli inizi del 2022 per un avvicinamento pericoloso a Francesco Totti, all’epoca ancora sposato con Ilary Blasi. Totti e Noemi si trovavano allo stadio Olimpico, a qualche seggiolino di distanza, ma i beninformati parlavano già di un flirt in corso.

Dopo la bomba gossip Francesco Totti e Ilary Blasi si affrettarono a smentire. Lui con un video su Instagram in cui spiegava: “Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.





Noemi Bocchi ricoverata in ospedale per “una infezione da Covid”

Gli aveva fatto eco la moglie. In una intervista rilasciata all’amica Silvia Toffanin, Ilary Blasi aveva smentito la presenza di Noemi Bocchi nella vita del marito bollando come fake news le voci di crisi che circolavano. A poche ore dall’ufficializzazione della notizia Dagospia aveva lanciatola bomba: tra qualche ora Ilary e Totti annunceranno la separazione all’Ansa. E così è stato.

Con due comunicati all’agenzia Ansa Francesco Totti e Ilary Blasi annunciano la separazione diventando i protagonisti del gossip estivo. Ovviamente è partita anche la caccia a Noemi Bocchi, per l’opinione pubblica la donna che ha fatto finire il matrimonio dei due e la pressione sulla 34enne è stata a dir poco pesante. Pochi giorni fa, al Corriere della Sera, Francesco Totti ha confermato la presenza della donna nella sua vita puntualizzando, però, che lui non è stato il primo della coppia a tradire. In queste ore Noemi Bocchi è tornata sui giornali, ma questa volta per via di un problema di salute.

Secondo quanto riporta il sito Nano Press Noemi Bocchi è stata ricoverata in ospedale. “Sembra che nelle ultime ore la nuova fiamma del pupone sia stata ricoverata in ospedale, per via di una infezione da Covid-19. Secondo fonti interne, infatti, Noemi Bocchi sarebbe ricoverata al policlinico Umberto I di Roma. La notizia al momento non ha avuto nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata”, si legge. Al momento, come spiegato dallo stesso quotidiano online Nano Press, non c’è nessuna conferma da parte della diretta interessata.

