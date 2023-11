Nino Frassica denunciato da una coppia di anziani. Proprio così, il famoso attore, in questo periodo occupato con le riprese di Don Matteo, è stato raggiunto da un esposto ai Carabinieri. C’entra ancora una volta la scomparsa del suo amato gatto Hiro, il sacro di Birmania che è sparito da Spoleto (dove stavano girando la fiction) circa un mese fa. Ad un certo punto sia lui che la figlia, sui social hanno fatto delle chiare accuse verso una coppia di Spoleto responsabile, a loro dire, del rapimento del felino. Ma cosa è successo?

Nino Frassica, la figlia e la moglie Barbara Exignotis hanno accusato i due anziani di Spoleto di trattenere il gatto Hiro all’interno della loro casa. A questo punto i due si sono sentiti costretti a rivolgersi alle forze dell’ordine per una “situazione insostenibile”. Il motivo è semplice, dopo le accuse di Frassica e famiglia, la coppia è stata bersagliata da insulti gravissimi sui social. Da quanto riporta poi Il Fatto Quotidiano, gli anziani vivrebbero chiusi in casa per paura di essere aggrediti.





L’avvocato Fabrizio Gentili, poi, che segue la vicenda sin dalla scomparsa del gatto, ovvero il 26 febbraio fa sapere che la coppia è sempre stata molto collaborativa. I due infatti hanno fatto entrare in casa l’attore e la moglie. Entrambi hanno provato a dimostrare la propria innocenza, ma non c’è stato nulla da fare.

Nino Frassica, in queste ore, ha poi pubblicato su Instagram un post di Mone Del Blocco che recita: “Sono stato a Spoleto ad aiutare Barbara Exignotis e Nino Frassica ma arrivato al punto dove si è perso il gatto sono stato filmato senza motivo dalla famiglia sospettata ed in due minuti è arrivata una pattuglia – ha scritto Mone Del Blocco -. Coscienza sporca o diffidenza? Ridategli Hiro”.

Anche Barbara Exignotis, la moglie di Frassica, ha scritto sui social: “Sono dieci anni che veniamo qua e ci siamo sempre trovate bene. Abbiamo alcune persone di fiducia, con cui rimarremo in contatto. Per cercare Hiro, in questo mese abbondante, sono arrivati anche cani molecolari e droni dotati di termocamere, che consentono di rilevare la presenza di animali. Ma dopo i segnali dei primi giorni, di Hiro si sono perse le tracce. Ma ormai non abbiamo dubbi che si trovi proprio lì dentro”. Il giallo si infittisce.

