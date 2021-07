Bellissima notizia per il cantante italiano, che ha avuto la gioia di diventare nonno per la quarta volta. L’annuncio è stato fatto proprio dall’artista, che ha pubblicato la prima foto del piccolo, subito dopo essere venuto alla luce. Un momento super emozionante che ha travolto praticamente tutti i suoi fan, che hanno cominciato a scrivere decine di messaggi di auguri. Il bambino si chiama Gaetano e il vip ha anche rivelato il suo peso e tutta la gioia per questo avvenimento tanto atteso.

Già alcuni giorni fa era apparso entusiasta, infatti si era immortalato mentre stava per baciare il pancione della nuora. A renderlo ancora nonno è stato appunto suo figlio Toni e la moglie di quest’ultimo, Roberta. Il matrimonio tra i due ha avuto luogo esattamente il 13 maggio scorso a Caserta e ora sono diventati genitori. In occasione del compleanno del cantante, era stata proprio la nuora a fargli una dedica speciale. A testimonianza del fatto che il rapporto tra i due è splendido.

Queste le parole della donna nei confronti del suocero famoso: “Marito d’altri tempi, padre amorevole, suocero insostituibile, nonno presente e premuroso. Testimone del passato, garanzia del presente ed erede del futuro. Auguri super nonno”. Qualche ora fa lui ha invece annunciato così l’arrivo del già adorato nipote: “Eccolo…3 chili e 800. Si chiama Gaetano ed è il quarto dei miei nipoti. Che bellezza”. E, come detto precedentemente, il web si è scatenato a suon di mi piace e commenti.





Ad essere diventato nonno è stato il cantante napoletano Nino D’Angelo. Tra i tanti commenti spiccano quelli di alcuni personaggi famosi. Ad esempio, Gigi D’Alessio ha scritto: “Auguri Nino”, Andrea Sannino: “Augurissimi Nino D’Angelo per questa ennesima gioia”, Sandra Milo: “Benvenuto al mondo a questo tenero fagottino che va ad allargare la vostra famiglia”. E altri fan comuni hanno aggiunto: “Auguri maestro”, “Tantissimi auguri”, “Sono troppo emozionata, benvenuto principe, ti amiamo già”.

Nino D’Angelo, classe 1957, è un cantautore, attore, compositore, sceneggiatore, regista e scrittore. Recentemente, il 25 dicembre del 2020 ha annunciato la prima data del suo tour per l’Italia. Il 2021 è iniziato invece con un videoclip dove porta con sé la cantante napoletana Maria Nazionale e l’attore siciliano Sergio Friscia. Quattro anni fa ha composto la colonna sonora del film ‘Falchi’, diretto dal regista italiano Toni D’Angelo, ovvero suo figlio.