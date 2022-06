Nino D’Angelo lutto. Brutta, bruttissima notizia per l’artista napoletano che qualche domenica fa è stato uno dei protagonisti della puntata di oggi di “Verissimo Story”, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin che ripropone le interviste più belle realizzate nel recente passato del programma campione di ascolti anche in quest’ultima stagione.

Prima di diventare un artista grazie a un’intuizione del suo futuro suocero, ha raccontato a Verissimo, Nino D’Angelo ha venduto i gelati alla stazione centrale e le scarpe ai mercati. Si è adattato a qualsiasi topo di lavoro per la sua famiglia. E quando arrivato il successo ha comprato casa ai suoi genitori.





Nino D’Angelo lutto: “Non ci posso credere”

E con grande dispiacere ha dovuto lasciare Napoli per le minacce: “Mi sono offeso perché non mi aveva regalato niente nessuno, era tutto merito del talento. Fu una cosa vomitevole, non si può spiegare bene. Hanno sparato dentro casa mia, volevano estorcermi dei soldi. Ho affrontato quel momento, sono andato a Roma, ma di tanto in tanto ritorno a Casoria”, ha detto Nino D’Angelo.

Tornando al lutto, Nino D’Angelo ha affidato a Instagram un addio doloroso che non si aspettava di dover fare: si è spenta Anna De Martino, di Pompei, “una di quelle fan che non mancava mai ad ogni mio evento”, ha scritto nel post. “I suoi abbracci sinceri li terrò sempre con me dentro al cuore. Sono veramente Addolorato, non ci posso credere…Sono vicino a tutta la sua famiglia. Buon Viaggio Anna R.I.P”.

Anna De Martino, ricorda il sito Napoli Today, lavorava per Yves Rocher Italia e aveva 51 anni. Tutti sui social in queste ore la stanno ricordando come una bella persona, appassionatissima di musica e di Nino D’Angelo in particolare. La sua canzone preferita era Proviamo ancora: “Quando la canterai ricordati di lei”, ha commentato un amico di Nino D’Angelo insieme a tante, tantissime condoglianze.

“Non lo auguro a nessuno”. Nino D’Angelo choc, ecco perché non si è visto per lungo tempo