È uno dei gossip del momento. Giacomo Urtis ha creato il ‘panico’ con la sua rivelazione sulla relazione avuta con Fabrizio Corona. Il chirurgo ha fatto la confidenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip mentre parlava con Barù e Sophie Codegoni. “Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono Fa…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”.

In particolare l’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta letteralmente scioccata dopo aver capito che stava parlando di Fabrizio Corona: “Oh my god! Amo! Giura! Choc!”. E in effetti, anche se siamo abituati ormai a tutto e anche di più, la cosa non è passata inosservata. Lo stesso ex re dei paparazzi, che negli ultimi mesi sembra tornato in gran forma, ha risposto alla sua ex fiamma: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”. Bene, anzi benissimo. Solo che ora a intervenire sulla faccenda è anche l’ex di Fabrizio Nina Moric.

La notizia è riportata da Dagospia alle 16:15 di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona con cui i rapporti non sono più un granché, ha parlato di quello che sarebbe successo quando Giacomo Urtis ha conosciuto Fabrizio Corona. “Finché siamo stati insieme – dice la modella – Fabrizio manco lo conosceva Urtis”.





“Sì – aggiunge Nina Moric – Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008”. “Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez…”. Boom. Come se non bastasse quanto sta avvenendo dopo la crisi con Antonino Spinalbese alla ‘povera’ Belen, ora spunta un altro retroscena sulla storia tra la showgirl argentina e Fabrizio Corona. In ogni caso Nina Moric conclude: “Quindi non posso essere io la donna del triangolo”.

Sul ‘triangolo’ di cui ha parlato Giacomo Urtis Nina Moric afferma: “Ma io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio”. Infine la ricostruzione sulle date: “Urtis l’ho conosciuto in Sardegna nel 2005. Ero in vacanza e fui morsa dalle meduse. Giacomo mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata…”. Davvero una storia da non credere. Se poi aggiungiamo l’ultima story della stessa Nina Moric allora il quadro è completo: a chi credere? Dove sta la verità? Bah, a saperlo…