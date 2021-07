Fiocco azzurro per il centrocampista della Roma che diventa papà di Tommaso. Le foto dall’ospedale con in braccio il bebè sono dolcissime. A informare della nascita del piccolo campione, Il Corriere dello Sport: Tommaso ha aperto i suoi occhietti nelle prime ore del mattino.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo e di Sara Scaperrotta. Salta dunque l’allenamento mattutino per poter accogliere tra le sue braccia il piccolo Tommaso. Eppure, nonostante la gravidanza in corso, il centrocampista giallorosso ha deciso di interrompere la relazione con Sara. Lo sfogo della neo-mamma è arrivato qualche giorno prima della nascita del bebè: “Tommaso è frutto dell’amore di due persone”.

“È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura. La paura che all’inizio ho provato per l’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate”.





“Spero davvero che i muri vengano abbattuti e che Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall’essere genitore”, affermava Sara infine.

E oggi le foto di papà Zaniolo con in braccio Tommaso sono state rese note proprio sul profilo Instagram del centrocampista. Una gioia comunque grande per mamma e papà, pronti a donare amore al bebè e a crescere. Poi il resto, avranno modo di comprenderlo nel tempo. Nel frattempo…auguri!