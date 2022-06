Nicolò Zaniolo e la nuova fidanzata, almeno questa è l’ipotesi che sta girando in queste ore alla luce delle immagini diffuse dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Le foto sembrano eloquenti, infatti i due sebbene non si siano baciati, pare abbiano un bel feeling. Ed è stato anche svelato il nome e cognome della ragazza che potrebbe aver fatto perdere la testa al calciatore della Roma. Una vacanza sicuramente indimenticabile per lui, dopo un periodo certamente da non incorniciare.

Nicolò Zaniolo e la nuova fidanzata. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un altro nome, ovvero quello di Antonella Fiordelisi. Very Inutil People aveva fatto notare come Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi si starebbero seguendo da poco su Instagram. Il sito Blogtivvu, invece, rivela la notizia secondo cui l’influencer ed ex tentatrice entrerà nella casa del GF Vip 7 da single. Suggestione nata dopo il no di Carlo Conti per Tale e Quale Show. Ora invece è stato beccato con un’altra donna.





Nicolò Zaniolo e la nuova fidanzata, spunta Kejdis Bardhi

Nicolò Zaniolo e la nuova fidanzata, l’ufficialità manca ancora ma il suo cuore sarebbe ritornato a battere. E si è messo alle spalle le polemiche riguardanti l’ex Chiara Nasti. Il settimanale Chi ha paparazzato il giocatore giallorosso e della Nazionale italiana su uno yacht, mentre si godeva una straordinaria vacanza a Ponza. Era insieme ad alcuni suoi amici e soprattutto a questa ragazza bellissima. Si sono comunque scambiati degli abbracci e tutto farebbe presagire una relazione praticamente quasi nata, se non già iniziata.

Il nome della presunta nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo è quello di Kejdis Bardhi, una ragazza di 28 anni dai capelli lunghi e di colore scuro. Si sa inoltre che lavora come hairstylist ed è comunque molto famosa sul social network Instagram. Come ha fatto notare il sito Fanpage, detiene più di 12mila seguaci e nel suo lavoro è esperta di extension. E, visto che sul suo profilo social erano comparsi giorni fa scatti che la vedevano a Ponza, gli indizi si sono accavallati e quindi sarebbe proprio lei al fianco di Zaniolo in quelle foto ‘rubate’.

Nicolò Zaniolo, classe 1999, indossa la maglia della Roma dal 2018, mentre è stato nel settore giovanile dell’Inter senza mai debuttare in prima squadra. Da segnalare anche 9 apparizioni con la casacca azzurra, condite da 2 reti. Il 25 maggio scorso è stato fondamentale nella finale di Conference League, disputata dai giallorossi contro il Feyenoord e vinta 1-0 proprio grazie al suo gol.

