Una foto mentre, accompagnata dagli infermieri, si avvia verso la sala operatoria. È quello comparso sulla pagina instagram della di Nicoletta Larini. Lei è una che non ha bisogno di presentazioni. Bellissima e molto famosa, è nata il 3 marzo del 1994 a Lido di Camaiore. Trasferitasi sin da giovanissima a Viareggio, nella cittadina toscana aveva concluso qui la scuola dell’obbligo.

Quindi si era trasferita a Londra per completare la sua formazione scolastica alla Nottingham Trent University, dove ha ottenuto un titolo in Fashion Design. Tornata immediatamente in Italia, aveva cominciato a lavorare come stilista, lavoro che fa tutt’ora accompagnandolo a quello di fotomodella. Sempre sotto i riflettori, ha avuto a che fare nei mesi scorsi con degli hater che la accusavano di essere eccessivamente magra. “Sei pelle e ossa” le avevano scritto. Non era tardata la replica della ‘cocca’ del campione di Formula 3.

“Mangio come se non ci fosse un domani, credimi! – era stato il tentativo di difesa – Questa si chiama definizione! Pelle e ossa non sai cosa sia…”. Ma l’eccessiva magrezza della fashion designer da 302 mila followers è condivisa da altri seguaci: “Ha ragione, quella non è definizione ma pelle e ossa. MANGIA!!!”. Lei è Nicoletta Larini, figlia dell’ex campione di Formula 1. A informare di cosa sia successo è stata lei. si è trattato di una tonsillectomia ma che tutto è andato come doveva.





Sui socia, Nicoletta Larini, scrive: “Adesso sono ancora mezza sedata.. Ci sentiamo presto ❤️☘️ un bacio a tutti”.Proprio pochi giorni fa la bella Nicoletta Larini appariva raggiante al fianco di Stefano Bettarini in occasione del loro quarto anniversario. Prima di conoscere Stefano, Nicoletta Larini è stata fidanzata con un coetaneo per ben 4 anni. Del ragazzo e della relazione non si sa praticamente nulla, ma si vocifera che sia finita quando la giovane stilista ha conosciuto l’ex calciatore nel 2017.





In molti hanno criticato la grande differenza d’età esistente tra i due (22 anni), ma per la coppia questo sembra non essere un ostacolo visto che di recente si sono entrambi dichiarati pronti ad avere un figlio insieme. In questi due anni Nicoletta Larini ha conosciuto ed instaurato un ottimo rapporto con i figli di Stefano e, dopo la partecipazione a Temptation Island, anche con la sua ex moglie Simona Ventura.