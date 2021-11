“Splendida”, “Sempre più bella”, “Bello il taglio di capelli ti sta benissimo”. Ancora, tra i tanti tantissimi commenti piovuti sotto al post recente della vip: “Stai Bene con la frangia”, “Stai benissimo, complimenti!”. Insomma, cambio look approvato: ora porta i capelli scuri, corti e con una frangetta sbarazzina. E pensare che il pubblico l’ha conosciuta bionda platino…

L’occasione per mostrare la nuova immagine è data da una vacanza di famiglia. Via dal freddo e dalla pioggia dell’autunno italiano per il sole e il mare dell’Egitto col famoso compagno e la famiglia di lui. Nicoletta Larini e Stefano Bettarini sono a Sharm El Sheikh in questo momento e si godono giornate di relax, cene spettacolo e bagni.

Nicoletta Larini, cambio look radicale

Nicoletta Larini, 27 anni, è legata all’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura 49enne da quasi 4 anni e mezzo. Pochi veramente credevano in questo amore, vista la differenza d’età, ma non solo hanno dimostrato il contrario, ma lei ha piano piano conosciuto i figli di lui e ha grande feeling con i suoceri, come mostra lo scatto condiviso da Stefano Bettarini su Instagram.





Nicoletta Larini sorride insieme a mamma Nice e papà Mauro in costume, sotto il sole, al Ras Mohamed National Park, un parco nazionale situato all’estremo sud della penisola del Sinai che comprende 2 isole molto famose nel Mar Rosso per le loro acque cristalline e un panorama mozzafiato nel deserto. Vanno molto d’accordo.

E se Stefano Bettarini, alla soglia dei 50 anni mostra un fisico invidiabile, Nicoletta Larini sfoggia bikini al top e un nuovo look che come anticipavamo è stato molto apprezzato dai suoi fan. Caschetto medio e frangetta le stanno davvero benissimo e fa quasi caso rivederla bionda, quando esplose l’amore con l’ex di Simona Ventura, anche se da tempo è passata allo scuro ma sempre lungo.