Un compleanno davvero indimenticabile per la vip. Diciamo che la festa a sorpresa organizzata dagli amici per celebrare i suoi 40 anni resterà negli annali, o meglio in quella lunga serie di video virali che di tanto in tanto tornano di prepotenza a circolare in rete. Ovviamente, come in ogni birthday party che si rispetti, non poteva mancare la torta di compleanno e, alla fine, il fatidico momento del desiderio espresso davanti al dolce mentre si soffia sulle candeline. È tradizione.

Una scena vista, rivista, vissuta e rivissuta all’infinito, peccato però che stavolta qualcosa è andato storto. Proprio mentre la festeggiata si chinava sulla torta per soffiare, i suoi capelli hanno iniziato a prendere fuoco. Dal video, subito stoppato evidentemente per prestarle aiuto, si vedono bene grosse fiammate su due ciocche di capelli ma per fortuna non è successo nulla di grave, visto che la stessa Nicole Richie ha poi pubblicato il video sul suo profilo Instagram e scherzato sull’accaduto: “Bene, per adesso sono 40”.

Nicole Richie si dà fuoco ai capelli mentre soffia sulle candeline

Il filmato del compleanno di Nicole Richie è subito finito in ogni dove ma la cosa importante è che spavento a parte tutto si è risolto per il meglio. Nicole Richie, classe 1981, è la figlia adottiva del mitico Lionel Richie, che l’ha avuta in affido quando aveva 3 anni. Poi, a 9, è stata adottata legalmente. Molti la ricorderanno in coppia con Paris Hilton, anche se è presto diventata amica anche di altre star come Kourtney Kardashian e Luke Walton.





Nel 2003 Nicole Richie e Paris Hilton sono protagoniste del reality A Simple Life e successivamente la figlia di Lionel Richie ha preso parte a diverse serie tv come Six Feet Under, 8 semplici regole e Chuck. Il ruolo di maggior rilievo, però, lo ha avuto in Great News. La neo 40enne è mamma di due figli, Winter Kate e Sparrow James, avuti da Joel Madden, frontman dei Good Charlotte.

Recentemente le è stato chiesto se è in programma un reboot di A Simple Life con Paris Hilton: “Non penso proprio che potrebbe accadere – ha risposto Nicole Richie – Quello show è stato divertente ed è giusto che resti dov’è. Ma poi quel tipo di tematica e di programma non funzionerebbe in questo momento. Poi ricordate che per un mese abbiamo lasciato le nostre vite e anche i nostri telefoni”.