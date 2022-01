L’attore sarà padre per la terza volta. La star di “Pig” e la sua quinta moglie aspettano il loro primo figlio. Un amico della coppia ha confermato la notizia alla rivista People e ha aggiunto: “I futuri genitori sono euforici!”. L’attore, 58 anni, si spostato con lei, 26 anni, nel corso di una cerimonia molto intima al Wynn Hotel di Las Vegas” il 16 febbraio dello scorso anno. “Ci siamo incontrati in Giappone e ho pensato che fosse stupenda quando l’ho incontrata”.



“Avevamo molto in comune. Anche a lei piacciono gli animali, quindi le ho chiesto: ‘Hai animali domestici?’ E lei ha detto: ‘Sì, ho scoiattoli volanti.’ Aveva due petauri dello zucchero… Ho pensato: “Ecco. Questo potrebbe funzionare”. Nicolas Cage e Riko Shibata sono stati avvistati per la prima volta insieme nel febbraio 2020 e l’attore ha confermato nell’agosto dello stesso anno di essere fidanzato.

“Siamo davvero felici insieme e siamo davvero entusiasti di trascorrere quel tempo insieme, quindi alla fine ho detto ‘Guarda, voglio sposarti’ e ci siamo fidanzati su FaceTime. Raccontava Nicolas Cage.“Le ho regalato un anello di fidanzamento con diamante nero. Il suo colore preferito è il nero, quindi voleva l’oro nero e il diamante nero. L’ho personalizzato e personalizzato e in realtà l’ho inviato a FedEx. “







Il loro matrimonio è il primo per Riko ma il quinto per Nicolas Cage. Dopo la rottura con la Fulton, si è sposato prima con l’attrice Patrizia Arquette e poi con la figlia di Elvis Presley, Lisa Marie Presley, ex di Michael Jackson. I due si sono lasciati dopo solo pochi mesi. La quarta moglie dell’attore è Alice Kim, madre del suo secondo figlio Kal-El, oggi sedicenne. Prima di Shibata il 58enne è stato legato a Erika Koike.



Il loro matrimonio-lampo, celebrato nel 2019, è durato solamente quattro giorni. Nato a Long Beach il 7 gennaio 1964. Di origini italiane da parte di padre (il suo bisnonno era di Bernalda, in provincia di Matera, e la sua bisnonna di Napoli, tedesche e polacche da parte di madre. Il suo vero nome è Nicolas Kim Coppola ed è nipote del regista Francis Ford Coppola e dell’attrice Talia Shire (pseudonimo di Talia Rose Coppola), nonché cugino di Sofia Coppola, Jason Schwartzman, Robert Carmine e Roman Coppola e nipote del compositore Carmine Coppola.