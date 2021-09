“Non so perché è finita con Licia Colò”. Sì, nel cuore della conduttrice c’era proprio lui: sportivo e famoso

La confessione del campione di tennis arriva solo oggi. Una carriera da campione pluripremiato, ma anche un amore importante nella sua vita, durato ben 7 anni. Oggi quel campione, 88 anni, ha deciso di rivelare qualcosa in più su di sé, tirando in ballo anche i sentimenti condivisi con la conduttrice televisiva Licia Colò.

Una lunga intervista su Il Corriere della Sera per Nicola Pietrangeli, nome che ha segnato le pagine dello sport italiano, ovvero tennista dai record mai visti prima. Una carriera come poche ma anche grandi amori, e in particolare uno, quello vissuto con la conduttrice Licia Colò.

“In vita mia, ho amato quattro volte: Susanna, la madre dei miei tre figli, Lorenza, che mi ha lasciato perché non la sposavo, Licia, con cui ancora non ho capito perché è finita, e Paola, 60 anni, con cui ci frequentiamo. Non vorrei passare per maschilista ma vestito di bianco, sullo sfondo rosso o verde di un campo, facevo la mia figura”.





Tra il campione e la conduttrice ben 29 anni di differenza d’età, poi il capolinea raggiunto dopo 7 anni insieme e per Licia un nuovo amore, quello per il pittore e conduttore televisivo Alessandro Antonino. Per lei, nel 2004, anche il fatidico ‘si’, poi l’arrivo della figlia Liala.

Per quanto riguarda il campione, prima di incontrare Licia e vivere insieme a lei per 7 anni di cui 5 di convivenza effettiva, anche un matrimonio, quello con Susanna Artero da cui sono nati tre figli: Marco, Giorgio e Filippo. Il loro legame si è interrotto dopo 18 anni.