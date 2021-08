È arrivato tra noi, dritto come un treno, un nuovo gossip che ha scelto come protagonista un ex fidanzato di Temptation Island. Solo da qualche settimana, come fatto notare da Isa & Chia, si era chiacchierato della possibilità di vedere lui e la sua dolce metà presto genitori.

A quanto pare, però, non sembra essere solo un rumor. La foto c’è, mezzo annuncio pure. Le gesta di lui si ricordano ancora e risuonano ancora per tutte le edizioni di Temptation Island. Nel reality aveva partecipato insieme alla sua lei, ma la loro relazione è naufragata dopo diversi tira e molla.

Stiamo parlando di Nicola Panico, che alla quarta edizione di Temptation aveva partecipato con Sara Affi Fella, la quale ora è mamma, molto felice accanto al calciatore di Francesco Fedato. Oggi anche Nicola ha dato una svolta alla sua vita e ha ritrovato l’amore al fianco di Francesca Parenti. Pochi giorni fa proprio Nicola Panico ha condiviso tra le storie di Instagram una foto della sua fidanzata con su scritto “Sei la vita mia”.





Nello scatto Francesca è intenta a guardare qualcosa sul telefono e mettere in risalto un pancino assai sospetto. Lo scatto ha fatto quindi pensare che presto la coppia potrà gioire per la nascita del loro bambino. Ad oggi però è spuntato fuori un indizio ulteriore che andrebbe a dare conferma a ciò che si sussurra ormai in ogni dove.

Si tratta di una clip che risale a due mesi fa. Nel corso della finale di Play Off, come potete vedere dal video (minuto 1:00), si vede Nicola Panico dopo un goal festeggiare con i suoi compagni. Non è passata inosservata l’esultanza del calciatore, che dopo aver insaccato con una testata il pallone in rete, è andato a recuperarlo mimando il gesto del pancione. Qua gatta (e non solo) ci cova.