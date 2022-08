Clamorosa notizia, anzi doppia, per il famoso vip. Due donne diverse sono attualmente incinte e stanno aspettando da lui i rispettivi figli. Quindi, Nick Cannon diventerà papà per la decima volta in totale. I dettagli che stanno emergendo in queste ore sono veramente incredibili e inaspettati, ma lui sembra proprio che non abbia voglia di fermarsi e ha tantissima voglia di essere chiamato genitore. Il futuro padre ha comunque pubblicato un video soprattutto con una delle due che sono in dolce attesa.

Dunque, Nick Cannon sarà papà ancora una volta ed è in attesa di due figli da donne diverse. Nelle scorse ore invece un altro vip, stavolta italiano, ha già visto nascere il suo bebè. Thomas Fabbiano ha annunciato così il fatto di essere diventato papà del figlio Leonardo: “Benvenuto nel nostro mondo Leonardo. Noi siamo 3, grazie mamma”. E ha taggato la sua compagna Giorgia Kintli oltre ad aver utilizzato gli hashtag #baby #leonardo #daddy #mummy #parents #life. Il suo profilo è stato inondato da famosi e non, che hanno deciso di fargli i migliori auguri. (Leggi anche “Ora siamo in tre”. Il vip italiano è papà: gioia immensa per la nascita di suo figlio Leonardo)





Nick Cannon sarà papà per la decima volta: aspetta 2 figli da donne diverse

Innanzitutto sappiamo ufficialmente, grazie al suo video postato sul suo profilo Instagram, che Nick Cannon diventerà ancora papà perché la sua fidanzata Brittany Bell è incinta. Lui ha commentato: “Il tempo si è fermato ed è accaduto questo”. Il filmato in questione è davvero molto romantico e hot, visto che c’è Nick che abbraccia e bacia la donna. Quest’ultima è in topless, con solo le sue mani a coprire il generoso décolleté, e si può vedere un pancione veramente enorme. I due sembrano al settimo cielo. Ma sono due le donne diverse gravide.

Nick Cannon e Brittany Bell sono diventati in passato genitori di Golden e Powerful Queen, quindi per loro si tratta del terzogenito. Ma in totale sarà il decimo da due donne diverse, perché l’agenzia di stampa giornalistica Ansa ha rivelato che ad essere in dolce attesa è anche la dj De La Rosa, che aspetterebbe un bebè sempre dall’attore e conduttore tv originario degli Stati Uniti d’America. Un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato i fan a bocca spalancata. 30 giorni fa un’altra donna, Bre Tiesi, lo ha fatto diventare papà.

Nick Cannon, classe 1980, è attore, conduttore nonché rapper e regista. Nel 2008 si è unito in matrimonio con la cantante Mariah Carey, con la quale ha avuto due gemelli. Poi ha avuto da altre donne tanti figli, fino ad arrivare ora a quota 10. Purtroppo ha anche vissuto un dramma: il suo settimo figlio, che si chiamava Zen Scott, è morto a 5 mesi per una malattia al cuore.

