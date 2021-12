Tragedia per il rapper, attore e conduttore: è morto a soli 5 mesi il suo ultimo figlio. Aveva un tumore al cervello. L’annuncio è arrivato tra le lacrime, in diretta, durante il suo show in tv. “Questo fine settimana, ho fatto uno sforzo immenso per trascorrere tutto il tempo possibile con lui – ha detto senza trattenere la commozione al suo pubblico – Ci siamo svegliati domenica e siamo andati al mare con lui e Alyssa, e poi sono dovuto tornare a New York per lo spettacolo”.

“Ma ho ricevuto una chiamata mentre stavo andando all’aeroporto, che mi diceva di tornare immediatamente indietro dal mio bambino”. Poi Nick Cannon, 41 anni ed ex marito di Mariah Carey e papà dei suoi gemelli, ha anche raccontato di come ha tenuto in braccio suo figlio per l’ultima volta.

Morto a 5 mesi il figlio del conduttore e rapper

Martedì scorso, durante il suo The Nick Cannon Show, l’annuncio di aver perso suo figlio Zen, di appena 5 mesi, a causa di un tumore al cervello. Nick Cannon, disperato e in lacrime, ha parlato di questo enorme dramma davanti alle telecamere. Il suo piccolo è morto domenica, dopo aver sofferto per due mesi, e dopo il rapido aggravarsi delle condizioni durante il week end del Ringraziamento.





Nick Cannon ha spiegato di aver notato che il suo Zen aveva iniziato a sviluppare un insolito ingrossamento della testa a soli due mesi. Poi il subentrare di problemi di respirazione hanno spinto lui e la mamma del bambino, la modella Alyssa Scott, a consultare un medico. Che aveva diagnosticato l’idrocefalo, che si verifica quando il liquido spinale si accumula intorno al cervello, causando una pericolosa compressione, e il bimbo aveva dovuto subire un delicato intervento chirurgico al cervello.

L’intervento non è però stato sufficiente a salvare la vita a Zen, nato a giugno scorso, che era il settimo e ultimo figlio di Nick Cannon. Nell’ultimo anno e mezzo, oltre a Zen, il rapper aveva avuto i gemelli Zillion e Zion, avuti dall’attuale compagna Abby De La Rosa e Powerful, nata lo scorso dicembre e figlia dell’ex compagna Brittany Bell, già mamma di Golden, nato nel 2017. In Italia è noto soprattutto per essere stato l’ex marito di Mariah Carey e papà dei gemelli Moroccan Scott e Monroe, classe 2011.