Una trasformazione impressionante! Il figlio vip, 23 anni, nelle ultime Storie di Instagram mostra il vero “fisico bestiale”. Con il papà e la mamma entrambi famosi, anche lui in passato ha subito il fascino del mondo dello spettacolo, ma ora la sua vita è molto diversa e sembra aver scelto tutt’altra strada.

Amante dello sport sin da piccolo, ha trasformato la sua passione in occupazione. Ad oggi, infatti, lavora come personal trainer in una palestra milanese Niccolò Bettarini, che oggi sfoggia un corpo a dir poco definito, con muscoli esplosivi.





Niccolò Bettarini oggi: un “fisico bestiale”

A ottobre scorso il primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini (c’è anche Giacomo, di due anni più giovane) ha compiuto 23 anni e già in quell’occasione si erano notati dei cambiamenti. Intanto il look: capelli rasati. Ora sono cresciuti, ma Niccolò Bettarini li porta cortissimi. Ma la novità più clamorosa è sicuramente la trasformazione fisica.

In realtà Niccolò Bettarini aveva provato a intraprendere la carriera da calciatore in Inghilterra ma il sogno di seguire le orme di papà Stefano è svanito. La sua carriera si è infatti interrotta quasi subito a causa di un grave infortunio. Poi ha provato a entrare nel mondo dello showbiz ma dopo l’esperienza da conduttore de Il Collegio Off, ha deciso di specializzarsi come personal trainer.

Sul suo profilo Instagram ha meno foto delle dita di una mano, ma tra le Storie Niccolò Bettarini è molto attivo e condivide spesso i suoi allenamenti e quelli dei clienti che si rivolgono a lui per fare fitness. Il figlio maggiore di Super Simo e Stefano Bettarini è un personal trainer certificato e a vedere le vecchie foto oggi è praticamente irriconoscibile.

Che batosta per Simona Ventura e Maria De Filippi: risveglio amarissimo per le due