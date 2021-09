“È nato!”. Il conduttore papà per la terza volta: “Non potevo chiedere un regalo di compleanno migliore”

Gioia immensa per il conduttore televisivo, che ha avuto la gioia di diventare padre per la terza volta nella sua vita. Lui e sua moglie Laura hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram la bellissima notizia. Aveva annunciato lo scorso mese di aprile la gravidanza della sua coniuge, che ha raggiunto i nove mesi e ha dato alla luce un bel maschietto. Pubblicati immagini e video per annunciare il lieto evento, che ovviamente è stato commentato con entusiasmo da migliaia e migliaia di follower.

Così invece era stata rivelata la news della dolce attesa della consorte. Siamo incinti”. Terzo figlio in arrivo per il conduttore e autore televisivo: la famiglia si allarga ancora. L’annuncio è arrivato poco fa a mezzo Instagram, con una foto divertente pubblicata sul suo profilo. Lui e i due figli di 5 e 2 anni con la maglia tirata su e la pancia di fuori per ‘solidarietà’ alla moglie Laura, in attesa del bimbo numero tre appunto. l nuovo arrivo in famiglia, in realtà, era nell’aria, infatti ne aveva parlato a lungo.

Il presentatore, famosissimo in particolare per una serie televisiva, ha voluto comunicare subito il nome del nascituro: “Cy Monroe”. Poi ha fatto notare che il terzogenito è venuto alla luce il giorno del suo compleanno: “Il miglior regalo di compleanno di sempre. Grazie Laura Perlongo per rendere la mia vita così piena e magica”. Prima di Cy Monroe, la coppia aveva dato il loro benvenuto a Cleo James, il primogenito, e al secondo figlio Beau Bobby Bruce, che è nato esattamente due anni fa.





Ad essere diventato papà il conduttore di Mtv e del programma ‘Catfish’, Nev Schulman. Meravigliosi gli scatti pubblicati si social network, che mostrano un amore immenso da parte dei due genitori. Tantissimi vip e gente comune hanno voluto congratularsi con Nev Schulman e la moglie Laura Perlongo. Una famiglia davvero unita e meravigliosa, che è stata in grado di ingrandirsi ancora. Sarà l’ultimo figlio per la coppia? Difficile immaginarlo, ora intanto non resta che godersi il momento.

Nev Schulman, autore di In Real Life, e la Perlongo si sono sposati a New York nel luglio 2017, meno di un anno dopo aver dato il benvenuto a Cleo nell’ottobre 2016. Beau è entrato a far parte della famiglia Schulman nel gennaio 2019 e tra pochi mesi diventerà a sua volta un fratello maggiore. Sempre a Us Weekly il 37enne aveva detto: “Onestamente, so che ogni mamma è la migliore mamma del mondo, ma Laura è davvero fantastica”.