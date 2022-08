“Guardatela, è uguale”. La mamma della neonata pubblica la foto e da quel momento è il ‘delirio’

In rete, si sa, tutto può diventare virale in pochissimo tempo e anche inaspettatamente. Ed è ciò che è successo nelle ultime ore, con una neonata di 9 mesi di nome Cora che è diventata famosa in tutto il mondo per una somiglianza clamorosa con un attore. A pubblicare le foto comparate e a far partire la discussione è stata proprio la madre della bambina, che immediatamente ha trovato consenso anche negli utenti. E addirittura è stato lo stesso attore poi a condividere sul suo profilo le due immagini.

La neonata Cora ovviamente non sa nulla di tutto questo, essendo venuta alla luce da meno di un anno. Ma è già una sorta di star grazie alla sua pazzesca somiglianza con l’attore internazionale. Quest’ultimo ha voluto anche dedicarle una bellissima poesia, che ha postato su Instagram. E la mamma della bimba si è emozionata, manifestando tutta la sua gioia per questo gesto dell’attore attraverso un’intervista, rilasciata ai giornalisti del sito Today.Com. Andiamo a scoprire di cosa stiamo parlando. (Leggi anche “Impossibile dimenticarti”. Cinema in lutto per la morte dell’attore di Titanic)





La neonata Cora ha una clamorosa somiglianza con un attore

Vedendo attentamente l’immagine della neonata Cora, la somiglianza con l’attore è davvero impressionante. La mamma Danielle ha rivelato a Today.Com: “Non ci eravamo mai accorti della somiglianza. Il nostro amico Chris ce lo ha fatto notare nel corso di un barbecue. Quando abbiamo scattato quella foto in cui Cora rideva, la somiglianza è diventata innegabile”. E in risposta all’attore: “Hai rallegrato la nostra giornata. on vedo l’ora di mostrarglielo quando sarà più grande. Hai conquistato un altro fan per tutta la vita”.

La piccola ha la medesima espressione, gli stessi colori e pure i tratti dell’attore americano Woody Harrelson. Il quale ha pubblicato l’immagine su Instagram, scrivendo: “Ode a Cora: sei una bambina adorabile. Lusingato per il paragone. Hai un sorriso meraviglioso. Vorrei solo avere i tuoi capelli”. Sul profilo Twitter della madre di Cora sono arrivati più di 500mila mi piace e tanti ne arriveranno ancora, visto che ora anche Harrelson ha dato la sua opinione, permettendo all’istantanea di diventare ancora più virale.

Woody Harrelson, classe 1961, è nato a Midland nel Texas e ha esordito al cinema nel 1986 con il film Una bionda per i Wildcats. Dal 2012 al 2015 è stato protagonista in vari Hunger Games e nel 2017 ha anche debuttato in veste di regista in Lost in London. Gli ultimi film nel grande schermo sono del 2022 e sono precisamente The Man from Toronto e Triangle of Sadness.

